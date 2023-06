Telenovela finita, lo prende la Juventus: “Firma al 100%”

Una telenovela che sembra, ormai, pronta a terminare. La Juventus avrebbe già raggiunto l’accordo e “arriverà al 100%”.

Come confermato anche dall’indiscrezione di ‘Mirko Nicolino’ su Twitter, l’arrivo del dirigente, adesso, è assicurato.

Dal primo luglio, infatti, il nuovo direttore sportivo sarà parte integrante del progetto bianconero. Non ci sono più dubbi in questo momento, nonostante i vincoli iniziali visto il contratto che ancora lo vedeva legato alla ex squadra.

Giuntoli bianconero al 100%: Operativo dal primo luglio

Adesso dovrebbe arrivare la separazione tra Cristiano Giuntoli e De Laurentis. Il presidente del Napoli, dunque, dovrebbe liberare l’ormai ex direttore sportivo partenopeo così da permettergli, poi, il passaggio definitivo alla Juventus, laddove tutta la società lo sta già aspettando.

Adesso le conferme arrivano anche dalle varie indiscrezioni, non ci sarebbe, dunque, più alcun dubbio sulla fattibilità dell’operazione con la piena consapevolezza che Giuntoli è il profilo giusto al momento ideale. Nella recente stagione ormai passata, il suo Napoli ha vinto anche grazie alle sue intuizioni, con acquisti importanti a prezzi ridotti e giovani, ormai, diventati prodigio. La Juventus si aspetta un lavoro simile anche e soprattutto a Torino e proprio per questo motivo il nuovo direttore sportivo potrebbe valere molto per il progetto che verrà. Il primo luglio dovrebbe esserci il suo arrivo ufficiale, attendiamo impazientemente il verdetto. Con la piena consapevolezza che, ormai, l’operazione è già chiusa, come confermano le indiscrezioni.