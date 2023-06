Emery manda fuorigioco Allegri, accordo lampo: bye bye Juventus

Unai Emery anticipa Allegri e si prende il big: si allontana l’obiettivo di mercato per la Juventus

La Juventus sta lavorando assiduamente in chiave mercato, sia sul fronte entrate che per quanto riguarda le uscite che potranno dare ossigeno al club.

L’obiettivo del club bianconero è quello di abbassare il monte ingaggi, ringiovanendo la rosa. Un obiettivo che passerà dall’addio di alcuni veterani che sembrano non rientrare più nel progetto tecnico della nuova Juventus e che alleggeriranno il monte ingaggi. Due su tutti Juan Cuadrado e Alex Sandro. Diversa, invece, la situazione di Adrien Rabiot per cui la Juve sta provando a fare un ultimo tentativo per convincerlo a rimanere. Intanto la Juventus sta lavorando anche per rinforzare la zona centrale della difesa e uno dei nomi caldi arriva dalla Liga ma l’Aston Villa di Unai Emery ha preso un bel vantaggio.

Juventus, salta tutto per Pau Torres: Emery lo chiama all’Aston Villa

Uno dei grandi obiettivi della Juventus per la difesa si allontana sempre di più. Secondo quanto riportato da ‘Football Insider’ un club di Premier League sarebbe ad un passo dalla chiusura per Pau Torres.

Ormai da tempo in pole sul difensore spagnolo c’è l’Aston Villa di Unai Emery che ha allenato Pau Torres al Villarreal e lo ha richiesto espressamente alla società inglese per la prossima stagione. Il classe ’97 ha un contratto in scadenza a giugno 2024 e il ‘Sottomarino Giallo’ non vuole rischiare di perderlo a parametro zero tra un anno. Per questo motivo cercherà di monetizzare in questa sessione di mercato, cercando di venderlo al miglior offerente. Il Villarreal chiede 40 milioni di euro per il suo difensore che da diversi anni sta dimostrando il suo importante valore. Quest’anno ha collezionato 34 partite in Liga, trovando anche un gol. Da quando è arrivato al Villarreal ha collezionato 173 presenze, conquistando l’Europa League nel 2021 proprio sotto la guida di Emery. Le sue prestazioni gli sono valsi anche la chiamata della nazionale spagnola e l’interesse di diversi top club tra cui anche il Bayern Monaco e la stessa Juventus.

Monchi, attuale direttore sportivo dell’Aston Villa, vuole accontentare Emery dopo l’ottimo campionato terminato col settimo posto in Premier League che ha permesso alla squadra di Birmingham di superare il Tottenham e di conquistare il posto in Conference League. Il club ha grandi ambizioni per la prossima stagione. La Juventus continua a monitorarlo ma l’Aston Villa sembra pronto per lo scatto decisivo.