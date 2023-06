Indagine UEFA: Ceferin la sbatte fuori dall’Europa

Due squadre con la stessa proprietà adesso rischiano l’esclusione dall’Europa. Indagini che potrebbero avere un verdetto.

Come scrivono da ‘Sportmediaset’, Milan e Tolosa hanno lo stesso proprietario, la RedBird di Gerry Cardinale, e le norme della Federcalcio europea vieterebbero a due società con lo stesso gruppo di controllo, dunque con lo stesso dirigente, di partecipare agli stessi tornei continentali o a due tornei comunicanti tra loro.

Una situazione che, adesso, potrebbe clamorosamente ridimensionare i piani europei delle squadre in questione.

Uefa: Milan o Tolosa rischia l’esclusione dalla Coppa

Adesso, dunque, i due club sarebbero sotto esamina da parte della Uefa, come scrivono da ‘Sportmediaset’, i rossoneri, che si sono qualificati alla fase a gironi della Champions League grazie al quarto posto in campionato, e il Tolosa che si è guadagnata un posto in Europa League conquistando la Coppa di Francia battendo il Nantes in finale, lunedì a Nyon inizierà l’esame della posizione dei due club e una decisione sulla loro partecipazione o meno alle Coppe. Il verdetto dovrebbe arrivare già la prossima settimana.

C’è da sottolineare, però, come scrivono da ‘Sportmediaset’, che “I regolamenti della Uefa stabiliscono anche i criteri per determinare il club che deve eventualmente rinunciare alle coppe europee: quasi tutti (gerarchia delle competizioni europee, classifica in campionato, Italia meglio classificata rispetto alla Francia nel ranking Uefa), sono a favore del Milan. La Uefa analizzerà anche i casi Brighton e Union Saint-Gilloise, entrambe appartenenti all’imprenditore inglese Tony Bloom, e Aston Villa e Vitoria Guimaraes, di Nassef Sawiris”.