Putiferio Juventus: “Allegri non sarà l’allenatore della prossima stagione”

Il tweet che adesso lascia tutti i tifosi sbigottiti: “Allegri non sarà più allenatore della Juventus”. Tutti i dettagli.

Stando all’ultima indiscrezione rilanciata su Twitter dal giornalista Maurizio Pistocchi, Allegri potrebbe non essere più l’allenatore della Juventus dalla prossima stagione. Un cosiddetto fulmine a ciel sereno arrivato nella nottata.

NOTIZIA BOMBA 🖤🤍

💣secondo quanto rivelato da una fonte diretta,#MaxAllegri NON sarà l’allenatore della Juventus 2023/2024 💣 pic.twitter.com/XMMUbPoyfm — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) June 22, 2023

La notizia, come si può evincere dal social in questione, ha avuto diversi commenti di tifosi bianconeri.

Juventus, Allegri non sarà più l’allenatore: “Fonte diretta”

Come scrive Pistocchi, dunque, la “Fonte sarebbe diretta” e la conferma di non vedere più Allegri alla guida della Juventus nella stagione 2023-2024 sarebbe concreta. Ora, naturalmente, bisognerà accertare questa notizia ma se così fosse, in caso di ufficialità, molto potrebbe cambiare in casa Juventus soprattutto nell’assetto tattico.

Sicuramente i diversi nomi in lizza per essere nuovi sostituti di mister Allegri ci sono, dal ritorno di Antonio Conte, a Tudor e la suggestione Zidane che, però, almeno per il momento, rimane sullo sfondo. Non ci resta, dunque, che attendere il verdetto definitivo per vie ufficiali. Certamente una notizia davvero importante che ha lasciato tanti tifosi sbigottiti, soprattutto dopo che sembrava di nuovo confermata la presenza di Allegri per un’altra stagione. Attendiamo ulteriori notizie in merito. Certamente l’addio di Allegri sarebbe preso bene soltanto da una fetta di supporter, che nonostante i risultati maturati nel tempo, soprattutto nella precedente era dell’Allegri delle finali di Champions, non sembrano più credere nella guida tecnica del mister. Questa stagione appena trascorsa, con tutti i problemi extra, non sembra aver convinto del tutto una fetta di supporter che, adesso, vogliono ritornare a vincere, soprattutto in campionato, laddove, attualmente, la squadra da battere sarà il Napoli scudettato.