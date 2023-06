Accordo Juventus-Ceferin: game over Conference League

Da ‘Tuttosport’, si parla delle conseguenze della Juventus in Conference League, tutti i dettagli del caso.

Come scrivono dal quotidiano sportivo nazionale, ‘Tuttosport’, nel futuro della Juventus della stagione 2023-2024 potrebbero esserci conseguenze proprio relative alla qualificazione in Conference League, avvenuta per la penalizzazione.

Come infatti scrivono da ‘Tuttosport’, adesso, tra Juventus e Uefa ci sarebbe aria di patto. Un compromesso che si estenderebbe anche con Ceferin per evitare conseguenze peggiori nel presente ma anche nel futuro. Ci sarebbero anche diversi indizi sulla questione.

Juventus – Uefa: ‘Aria di patto’

Uno dei primi indizi che si possono scovare, come scrivono dal quotidiano sportivo ‘Tuttosport’ è che la Juventus sarebbe scomparsa dalle qualificate alle coppe sul sito UEFA. Questa situazione ha poi avuto, però, una correzione, giustificata poi dalla stessa Uefa come un: “Errore umano“.

Certamente l’obiettivo dei bianconeri per la prossima stagione sarà certamente il campionato. C’è voglia di riscatto e la nuova società vuole tornare a vincere da subito, con giovani e con un progetto vincente. Non sarà semplice visti i tanti avversari, ormai, di qualità e la stagione in corso ha visto l’avanzata delle italiane anche in Europa, ma ciononostante la Vecchia Signora ha tutte le carte in tavola per portare a termine obiettivi importanti, in primis, appunto, il campionato. Obiettivo fondamentale che vedrà la Juventus nuovamente impegnata per far sì che i tifosi, in questa stagione, possano pensare solo positivo e lasciarsi alle spalle tutti i problemi maturati nella scorsa stagione, soprattutto dal punto di vista dell’extra campo. Attendiamo, dunque, mosse importanti sul mercato, con giocatori freschi, giovani e capaci di fare la differenza da subito. Il nuovo approccio societario sarà questo e adesso l’entusiasmo è alle stelle per l’inizio del nuovo campionato. Attendiamo impazientemente il primo match con la ‘nuova’ rosa.