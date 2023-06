Bigiotteria su misura per la Juve: il nuovo ‘diamante’ arriva dalla Liga

La Juventus continua il pressing sul talento del campionato spagnolo: possibile colpo per l’attacco

La Juventus sta iniziando a scaldare i motori del calciomercato in entrata, dopo una prima fase focalizzata principalmente sulle uscite.

Sono ancora tante le questioni interne da risolvere, dalle cessioni dei giocatori che rientreranno dai prestiti alla valutazione sui sostituiti di Alex Sandro e Cuadrado, entrambi verso l’addio. Negli ultimi giorni i nomi caldi in entrata sono stati principalmente quelli di Davide Frattesi e Sergej Milinkovic-Savic, entrambi contesi da squadra come Inter e Milan. Nelle ultime ore si sta concretizzando una trattativa a sorpresa: si tratta del figlio d’arte Timothy Weah, sempre più vicino alla squadra di Massimiliano Allegri. La Juventus, però, sta aumentando il pressing anche per un altro giocatore offensivo che milita in Spagna.

Juventus, scout a lavoro per Luca Koleosho dell’Espanyol

Gli scout della Juventus negli ultimi tempi hanno visionato in maniera accurata l’ala sinistra classe 2004 Luca Koleosho. Figlio di padre nigeriano e madre canadese ma di origini italiane, Luca è nativo di Norwalk.

Un giocatore che i bianconeri stanno visionando ormai da diversi mesi, sotto ordine di Matteo Tognazzi. Come riportato dall’Insider della Juventus, ‘Enganche’, Il talento italo-statunitense dell’Espanyol è diventato uno dei primi nomi in proiezione futura. Un giocatore che potrebbe diventare un rinforzo per la Next Gen in un primo momento, con la possibilità e l’obiettivo di portarlo in prima squadra come accaduto con Miretti, Fagioli, Iling-Junior, Soulé e Barrenechea. Koleosho, assistito dalla Stellar Group, ha il contratto in scadenza a giugno 2024 con il club spagnolo e potrebbe essere un affare plausibile per i bianconeri a una cifra decisamente abbordabile. Quest’anno con l’Espanyol B ha collezionato 12 presenze e 2 gol, ma anche 4 presenze e una rete in Liga. La Juventus gli sta addosso e spera di chiudere presto l’affare, magari in concomitanza con l’altro colpo offensivo, quello di Timothy Weah.