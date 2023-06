Plusvalenze (in)finite, Ceferin dice basta: ribaltone UFFICIALE

L’UEFA fida la data per la decisone sulla questione plusvalenze: nuovo allarme per la Juventus

La stagione tormentata della Juventus a livello di sanzioni non è ancora terminata e gli effetti potrebbero avere un peso specifico non indifferente anche nella prossima stagione.

La questione legata alla manovra stipendi è ancora aperta. Intanto è stata fissata la data in cui si terrà a Nyon la riunione del Comitato Esecutivo UEFA che deciderà ufficialmente sul tema plusvalenze e modifiche al Fair Play finanziario (FPF). Lo ha reso noto la stessa Federcalcio continentale, in una nota con cui ha svelato l’ordine del giorno della prossima riunione del Comitato Esecutivo che si terrà in data 28 giugno. “Il prossimo incontro del Comitato Esecutivo UEFA si terrà presso la Casa del Calcio Europeo a Nyon, in Svizzera, mercoledì 28 giugno 2023 dalle 15:00 alle 18:00”. Questo il comunicato ufficiale della UEFA che è intervenuta a gamba tesa sulla questione plusvalenze ma anche sul Fair Play finanziario, creando nuovamente allarmismo in casa Juventus.

Juventus, fissata la data: il 28 giugno la decisione del comitato esecutivo UEFA

La UEFA proverà ad intervenire sul fronte plusvalenze ma anche sulla questione del Fair Play Finanziario.

In particolare, il comitato per le licenze dei club, presieduto dal vicepresidente UEFA Gabriele Gravina, ha proposto modifiche al regolamento contabile dei trasferimenti. Una proposta volta a prevenire qualsiasi tipo di abuso e garantire un trattamento paritario. Qualora i prezzi dei calciatori scambiati non dovessero corrispondere al loro reale valore di mercato, l’organo di controllo UEFA per club non consentirà più la loro iscrizione a bilancio agli importi comunicati. Una misura che entrerà in vigore per questa finestra di mercato, in attesa di altre decisioni che dovrebbero inasprire ancora di più il Fair Play Finanziario. In ottica futura si prevede anche un lavoro per tenere conto di alcune specificità che differenziano i vari mercati nazionali a livello europeo.

La UEFA ha creato “un gruppo di lavoro specializzato per analizzare l’impatto delle tasse e degli oneri sociali in varie giurisdizioni. Al fine di sviluppare meccanismi di controllo dei costi efficaci ed equi”.