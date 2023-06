Juventus, Elkann chiude il cerchio: “Zidane nuovo allenatore”

Il sogno dei tifosi potrebbe, presto, diventare realtà. Decide Elkann il nuovo tecnico che potrebbe essere, proprio, lui.

Stando al quotidiano ‘Libero’, adesso le possibilità di vedere un volto così importante come Zinedine Zidane alla Juventus, potrebbe diventare sempre più concreto. Il tecnico è il desiderato dai tifosi e questa suggestione, finalmente, potrebbe diventare reale.

Giusto ieri un ‘Tweet’ ha fatto parlare i tifosi, arrivava da Pistocchi e scriveva, appunto, che tramite un indiscrezione arrivata da persone vicine al settore, Allegri non sarebbe più stato il tecnico della Juventus per la prossima stagione, da lì i tifosi hanno iniziato a fantasticare e caso vuole che quel giorno coincideva, proprio, con quello del compleanno di Zidane. Zizou è stato omaggiato pubblicamente dalla Juventus, con tanto di auguri, e il post social è stato invaso, letteralmente, da commenti entusiasti di una fetta di supporter nostalgici che lo rivorrebbero, proprio, in bianconero ma in vesti diverse.

Zidane nuovo allenatore: “Lo convince Elkann”

Così, infatti, scrivono direttamente dal quotidiano ‘Libero’, proprio sul possibile sostituto di Allegri che altro non è che Zidane: “Ma sullo sfondo c’è anche il nome del sostituto, uno solo. Zinedine Zidane per anni è stato il sogno di Andrea Agnelli e se John Elkann dovesse riuscire a convincerlo, sarebbe davvero la chiusura del cerchio. Come leggerla nella saga familiare, poi vedete voi”.

Un nome che è una garanzia, oltre ad essere il più quotato proprio già dai tempi della famiglia Agnelli. Infatti a volerlo come post Allegri ci fu già l’ex presidente Andrea. Uno sponsor che potrebbe finalmente avere certezza, proprio, anche, per decisione del cugino John Elkann. Sicuramente Zidane ha un palmares di tutto rispetto, avendo vinto tutto quello che si può vincere con il Real Madrid. Zizou è pronto per ricominciare e, adesso, i tifosi lo riaspettano a Torino. Staremo a vedere cosa ci dirà il mercato.