Firma saltata: la Juventus lo prende a prezzo di saldi

Calciomercato Juventus, il difensore può lasciare subito e non vorrebbe continuare in Spagna: tutti i dettagli dell’operazione

Come confermano dall’indiscrezione spagnola, direttamente da ‘elgoldigital’, la Juventus potrebbe muoversi in direttissima su un giocatore davvero interessante. Come scrivono, infatti, i colleghi spagnoli, nonostante la proposta della sua squadra, di continuare in Liga e, quindi, di prolungare ancora con l’Atletico Madrid, il difensore potrebbe già lasciare la capitale spagnola.

Su di lui, si legge, si muoverebbe proprio la Juventus. La squadra bianconera vuole rinforzare il reparto e visto che il giocatore è già considerato uno dei migliori difensori centrali della stagione in LaLiga Santander appena trascorsa, il colpo sarebbe già una certezza.

Juventus, piace Mario Hermoso: Si libera

Il giocatore ha suscitato l’interesse di diversi club esteri, infatti anche dalla Premier League osservano con attenzione ma come già anticipato poc’anzi, la Juventus sarebbe assai interessata al giocatore, soprattutto, nel caso, si legge dovesse essere ceduto Bremer che ha suscitato grande interesse dalla Premier League.

Il giocatore, dunque, potrebbe arrivare qualora la Juventus dovesse decidere di cedere il centrale brasiliano, dopo un solo anno dal suo arrivo, ovviamente a cifre importanti: si parlerebbe di almeno 80 milioni. La Juventus sembra decisa a percorrere la via di Hermanoso e all’Atletico dovranno cambiare decisamente l’offerta di rinnovo per evitare di perdere un giocatore così importante già in estate. Certamente lo spagnolo può rappresentare quell’upgrade importante per qualsiasi squadra che lotta ai vertici. La Juventus lo sa, e nonostante non sia più parte della Champions League, almeno per la prossima stagione, vuole comunque tornare in vetta al tetto d’Italia puntando lo scudetto che sarà, naturalmente, l’obiettivo minimo. Staremo, dunque, a vedere cosa succederà nelle prossime settimane ma il nome del centrale Hermanoso sarà, sicuramente, in cima alla lista desideri della dirigenza bianconera.