“Incompatibilità con Allegri”: Chiesa via dalla Juve, ecco le cifre

“Incompatibilità con Allegri”: bomba su Federico Chiesa che potrebbe lasciare la Juventus. Ecco le cifre che hanno di fatto decretato l’addio

Federico Chiesa non è sicuro di rimanere alla Juventus anche il prossimo anno. Sì, la sensazione è questa al momento, soprattutto per quelle che sono alcune incompatibilità con Massimiliano Allegri.

A rendere pubblici i dissidi tra i due ci ha pensato durante il programma Juventibus il giornalista di Mediaset Gianni Balzarini, che da molto tempo segue le dinamiche bianconere e che di solito ci azzecca sempre. Una questione che terrà banco e anche molto, questa, dentro la Continassa. Ma andiamo a vedere quelle che sono state le sue dichiarazioni.

Incompatibilità con Allegri, le parole di Balzarini

“Risulta affascinato dall’idea andare via, in Premier League, un campionato che forse combacia proprio con quelle che sono le sue caratteristiche” ha detto Balzarini. Che poi ha continuato. “Che c’è una certa incompatibilità caratteriale e tecnica con Allegri lo posso dire, e ci sono anche state delle frecciate alla fine della scorsa stagione quando il tecnico ha parlato di gente che gioca per sé e non per la squadra, il riferimento era per Chiesa” ha svelato.

“A differenza poi delle dichiarazioni dell’agente – ha concluso Balzarini – a me risulta che è stato chiesto un rinnovo contrattuale di 7milioni di euro più 1 di bonus”. Insomma, senza girarci troppo intorno, non c’è questo grosso feeling tra il tecnico che ormai non ci sono dubbi – soprattutto dopo il rinnovo di Rabiot – rimarrà sulla panchina bianconera, e l’attaccante che davanti a 40milioni di euro potrebbe anche partire questa estate. Con destinazione Premier League, è evidente. Difficilmente infatti vedremo Chiesa in Italia con un’altra maglia. Anche perché nessuno può investire la cifra richiesta dai bianconeri.