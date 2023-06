Firma ‘anticipata’, indizio ufficiale: è della Juventus

Calciomercato Juventus, i bianconeri anticipano l’annuncio ufficiale con un indizio che non lascia nessuno spazio a interpretazioni. Il colpo migliore dell’anno

Adrien Rabiot ha probabilmente già firmato il rinnovo con la Juventus. O almeno, se non lo ha fatto ancora, non ci sono dubbi che sia pronto a farlo. Dopo le ultime voci che lo vedevano davvero vicino a prolungare il proprio accordo con il club piemontese, adesso è la stessa Juventus ad anticipare il tutto via Instagram.

Sì, da un poco di tempo anche a voi sarà arrivata la notifica di iscrivervi ai nuovi canali broadcast ufficiali. Ed è proprio in quel canale che i bianconeri hanno piazzato un cavallo con una clessidra. Tutti i riferimenti sono ovviamente verso il soprannome del francese, cavallo pazzo, perché quando parte con quella criniera che vola sembra proprio un puledro di razza. Sì, Rabiot ha accettato l’offerta che la società gli ha recapitato e sarà ancora in rosa. Un vero e proprio colpaccio dove, e qui possono esserci realmente poche discussioni, una grossa mano l’ha data Massimiliano Allegri.

Calciomercato Juventus, per Rabiot manca solamente l’annuncio

Cosa manca quindi? Solamente l’annuncio ufficiale che probabilmente arriverà in questa giornata visto che l’indizio è chiaro, netto, senza nessuna possibilità di dare un’interpretazione diversa alla questione. E che sogno sarebbe adesso riuscire a prendere anche Milinkovic Savic, il Sergente della Lazio per comporre un centrocampo che avrebbe pochi eguali in Europa, non solo in Italia.

Insomma, Rabiot sarà ancora dentro la Continassa nonostante lo scorso anno sembrava ad un passo dall’addio. Nella stagione appena andata in archivio è stato uno dei migliori, quello che non si è mai arreso, quello che ha fatto la differenza in molte occasioni. Sarebbe stato un peccato perderlo a parametro zero e il club ha fatto uno sforzo importante per riuscire ad accontentarlo.

https://www.instagram.com/reel/Ct_i–0o3Cv/?igshid=MTc4MmM1YmI2Ng%3D%3D