Juventus fuori dalla Conference League: ricorso bianconero ‘tracciato’

Juventus, fuori dalla Conference League? Ci sarebbe già novità importanti sulla questione relativa alla Coppa della Uefa.

Juventus nuovamente fuori dalle Coppe? Questa era la sensazione e, adesso, ci sarebbero novità importanti proprio a tal proposito.

Come scrive, infatti, ‘Giannattasio’ su Twitter, riportando le parole de ‘La Gazzetta dello Sport’, per i bianconeri si andrebbe verso la squalifica di un anno per le Coppe e a questo punto il ripescaggio della Fiorentina. Situazioni che, a questo punto, dunque, comprometterebbe anche il cammino in Conference League.

Juventus fuori dalle Coppe per un anno: Viene ripescata la Fiorentina

Ceferin, dunque, potrebbe prendere davvero in considerazione questa eventualità, ma bisogna aspettare il mese di luglio, come confermano anche le stesse indiscrezioni. La situazione chiaramente non farebbe piacere a tutto l’ambiente che, dopo la già mancata qualificazione Champions League, nonostante i punti accumulati per arrivarci, adesso, post penalizzazione potrebbero anche non fare parte della terza Coppa dell’ente Uefa, la Conference League, qualora, appunto, venisse seriamente presa in considerazione questa eventualità.

Come scrivono, il responso non arriverà prima della metà di luglio e se i bianconeri decidessero di fare ricorso al Tar, allora, a quel punto, la situazione potrebbe avere, ancora, ulteriori riscontri che andrebbero ad allungare i tempi del responso fino ad agosto. Attendiamo dunque un verdetto per capire se i bianconeri verrano esclusi definitivamente dall’Europa o, alla fine, ci sarà la possibilità almeno di giocare la Conference League dopo che la penalizzazione, nonostante il raggiungimento aritmetico della qualificazione in Champions League, non ha permesso ai bianconeri di qualificarsi per la prossima stagione. Già per questo aspetto il mercato dovrà essere ridimensionato e, probabilmente, i bianconeri dovranno ‘limitarsi’ soltanto al campionato, che sarà il vero obiettivo della prossima stagione. Aspettiamo speranzosi qualche ulteriore novità in merito, con la speranza che si possa risolvere nel migliore dei modi.