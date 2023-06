Uomo avvisato, mezzo ‘comprato’: la Juve dice 80 milioni

Valutazione fatta, non si cederà a meno della cifra pensata. Adesso la Juventus ha deciso il ‘futuro’ del difensore.

‘Romeo Agresti’, giornalista noto nel mondo bianconero ha parlato della situazione relativa ad un interesse concreto del big club inglese nei confronti del giocatore. Si parla di una cifra assolutamente consona al tipo di profilo in questione.

Come si è letto nelle scorse settimane, infatti, il Tottenham ex squadra di Antonio Conte sarebbe pronta a rilanciarsi in grande e tra gli obiettivi per la prossima stagione ci sarebbe anche un giocatore della Juventus: arrivato da una sola stagione in bianconero.

Bremer a non meno di 80 milioni: Tottenham avvisato

Il big club inglese, di Londra, si sarebbe mossa con grande interesse nei confronti del top player bianconero arrivato da una sola stagione alla Juventus proprio dai cugini del Torino. Secondo l’indiscrezione, però, conferma Agresti, la Juventus non intende svendere il proprio top player difensivo e in caso di, improbabile cessione, non lo farà a meno di 80 milioni.

Dunque, almeno per il momento, il club inglese è avvisato. Qualora volesse farsi sotto per il difensore brasiliano bisognerà sborsare la cifra pensata. Come sappiamo, il brasiliano arrivato dal Torino dopo essere, letteralmente, esploso in granata, ha dato dimostrazione di essere un top player alla pari se non meglio, come prestazioni, di De Ligt: l’olandese è stato ceduto al Bayer Monaco e la Juventus comprò Bremer per sostituire la sua assenza ma anche quella di Giorgio Chiellini, ora, sempre in USA. In attesa di capire quali saranno i piani in entrata della Vecchia Signora, la Juventus, per ora, si gode il suo difensore. C’è da capire l’assalto, sempre più possibile, per Parisi: uno dei veri e proprio obiettivi difensivi per la stagione che, presto, inizierà e che non vediamo l’ora di seguire.