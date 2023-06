Calciomercato, dall’Olanda alla Serie A in 20 milioni: La Juve cede l’enfant prodige

Calciomercato Juventus, 20 milioni per il bianconero. Adesso c’è la nuova proposta che potrebbe convincere la dirigenza.

La Juventus deve fare cassa, uno dei possibili partenti è il giovanissimo che in bianconero ha già dimostrazione di essere il cosiddetto enfant prodige. Il suo prezzo adesso sarebbe fissato direttamente dal club che non vuole scendere sotto la cifra di 20 milioni di euro.

Soulè a 20 milioni: la Juventus tratta l’argentino

Come confermano anche le indiscrezioni, direttamente da ‘Sky Sport’, Matias Soulè potrebbe lasciare la Juventus in questa finestra estiva di mercato dopo che, proprio in bianconero, ha saputo mettersi in mostra anche ad alti livelli. Stando alle ultime indiscrezioni dell’emittente televisivo, il club bianconero valuta l’argentino almeno 20 milioni di euro e fino ad ora sono arrivate le richieste di due club in particolare.

Rimanendo in Serie A, il Monza, squadra certamente in crescita anche per il buon piazzamento in campionato alla guida di Palladino, potrebbe farsi sotto molto presto, e, infatti, nelle ultime ore il club si è mosso per il giovane argentino, tra le squadre interessate c’è però da segnalare anche l’interesse del Feyenoord, che ha manifestato grande apprezzamento per Soulè ma come sottolineavamo poc’anzi, per il momento, non ci sarebbe ancora la cifra richiesta per chiudere l’operazione secondo le volontà della dirigenza bianconera. Tra le possibili uscite, per ora non confermate, potrebbe finire anche Bremer. Come si è letto nelle scorse settimane, infatti, il Tottenham ex squadra di Antonio Conte, sarebbe pronta a rilanciarsi in grande e tra gli obiettivi per la prossima stagione ci sarebbe anche il difensore brasiliano: arrivato da una sola stagione in bianconero. Quest’ultima ipotesi, però, non sembra convincere i tifosi visto che Bremer ha dimostrato di essere un vero e proprio top player capace di fare la differenza da subito.