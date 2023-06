Colpaccio nerazzurro: Giuntoli manda in estasi la Juve

Giuntoli bianconero avrebbe già obiettivi prioritari, piazzare al meglio il bomber e poi scegliere il sostituto: c’è già il nome.

Giuntoli all in. Il, possibile, nuovo direttore sportivo bianconero avrà già compiti cruciali per la nuova stagione. Bisogna trovare un acquirente per il top player e da lì arrivare a chiudere il sostituto, per questo c’è già un nome in cima alla lista delle preferenze.

Non appena giungerà in bianconero, Giuntoli, dovrà trovare una sistemazione per Dusan Vlahovic. Sul bomber serbo ci sono già diverse big d’Europa: dalla Premier League fino al Bayern Monaco. Diverse squadre pronte ad offrire la miglior cifra per convincere la società a cederlo e una volta avvenuta, proprio, la cessione del giocatore da lì spazio al sostituto che ha già un nome: il giovane prodigio esploso, letteralmente, in Serie A.

Hojlund come erede di Vlahovic: Giuntoli lo porta in bianconero

Come già abbiamo anticipato, il nome di Dusan Vlahovic attira le mire di Atletico Madrid, Chelsea e Bayern Monaco: i tre grandi club europei sono pronti a duellarselo affinché l’offerta diventi soddisfacente per la dirigenza bianconera.

Ma come già anticipato, intanto, Giuntoli tesse la tela per individuare il suo – ormai – possibile sostituto e ci sarebbe già un nome a riguardo. In cima alla lista del direttore sportivo c’è il danese Rasmus Hojlund, punta emergente dell’Atalanta che in questa stagione appena trascorsa ha dato dimostrazione della sua incredibile qualità. La Juventus aveva messo subito gli occhi su di lui e, ovviamente, anche il Napoli era stato tra i primi club ad attivarsi proprio per chiudere il giovane prodigio. Ovviamente su voluta considerazione di Giuntoli che ora prepara un ingresso in scena davvero col botto per presentarsi alla sua nuova squadra. Per Hojlund c’è la concorrenza dei club di Premier League ma staremo a vedere se il ds riuscirà a convincerlo da subito.