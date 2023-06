Calciomercato Juventus, rivoluzione totale: Pogba ‘scambiato’

Calciomercato Juventus, ora il polpo è un rebus: se c’è la giusta offerta, i bianconeri, hanno già un nome su tutti.

Pogba sì o Pogba no? Questo dubbio amletico non ha ancora avuto una risposta definitiva. C’è chi è convinto che il Polpo, nella prossima stagione, potrà, finalmente, essere il protagonista tanto atteso ma dall’altra parte ci sono gli scettici che guardano i dati alla mano e la stagione del centrocampista francese, anche per i problemi fisici, è stata un completo fallimento.

E dunque, oggi, l’interrogativo viene spontaneo, ha senso continuare ancora con lui credendoci? La Juventus, per ora, sembra essersi convinta di sì ma è anche vero, come scrivono da ‘La Gazzetta dello Sport’ che, nel caso di una buona offerta, a quel punto Pogba potrebbe essere anche ceduto. Lui, sicuramente, ha dato dimostrazione di voler rimanere a tutti i costi ma in caso di addio del francese ci sarebbe già un nome in cima alla lista.

Savic come erede di Pogba: Rebus bianconero

Senza nemmeno doverlo ripetere più di tanto, Savic garantirebbe un salto di qualità considerevole al centrocampo della Vecchia Signora, il ‘sergente’ come ormai lo chiamano i tanti tifosi, è il centrocampista ideale che in questo momento servirebbe alla Vecchia Signora. Un cosiddetto top player capace di fare la differenza da subito.

La Juventus ci riletta con o senza Pogba ma è certo che se il Polpo dovesse andarsene per una buona offerta, allora, a quel punto, la Juventus non esiterebbe nel piazzare il colpo in entrata Milinkovic, soprattutto dopo la conferma di Rabiot per un’altra stagione. Una coppia che potrebbe definirsi, davvero, da top team, com’è giusto che sia per la Vecchia Signora. Attendiamo impazienti ulteriori novità in merito alla questione con la piena consapevolezza di poter arrivare al meglio per la rosa.