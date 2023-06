Calciomercato Juventus, la squadra inglese è disposta a tutto pur di arrivare al bomber: anche allo scambio offensivo.

Come viene confermato, proprio, dall’indiscrezione estera del portale ‘Telegraph’, il Chelsea farebbe decisamente sul serio pur di arrivare a chiudere l’operazione offensiva. Vuole un bomber di qualità e allo stesso liberarsi degli esuberi.

Il bomber serbo della Juventus, classe 2000 ed ex Fiorentina, è uno degli obiettivi principali del club inglese. Come si legge proprio dall’indiscrezione, i blues, pur di arrivare al compimento della trattativa offrirebbero l’ipotesi del maxi scambio mettendo fra le pedine l’ormai ex attaccante dell’Inter.

Il Chelsea ci prova in tutti i modi: Lukaku per Vlahovic

Come si può evincere proprio dall’indiscrezione, infatti, l’ultima suggestione vedrebbe l’inserimento del cartellino dell’attaccante classe 1993 di nazionalità belga in ‘cambio’, ovviamente più conguaglio economico, per arrivare a Vlahovic.

Come si era già potuto constatare qualche mese addietro, proprio da un tentativo simile, la Juventus non sembrerebbe così entusiasta di avere un giocatore di Lukaku soprattutto anche per un fattore d’età. La società bianconera è verso la piena rifondazione e prendere un classe 1993 ex Inter non è la suggestione, certamente, più invitate soprattutto dovesse perdere un giocatore così importante come Vlahovic. Sicuramente c’è da dire che Lukaku ha quell’esperienza che lo fa contraddistinguere ma i bianconeri, almeno la dirigenza, sembra più propensa a puntare sui giovani. Attendiamo ulteriori sviluppi visto che, oggi, nel mercato odierno, nulla è mai – realmente – scontato. Già in passato, prima dell’arrivo all’Inter, proprio la Juventus fu vicina a Lukaku, visto che si era parlato di uno scambio con l’allora fantasista bianconero Paulo Dybala. Operazione che finì poi per un nulla di fatto e permise poi all’Inter di completare, liberamente, l’operazione. Attendiamo ulteriori sviluppi per l’operazione ma per il momento la Juventus guarderebbe ad altri profili offensivi.