Dal ‘fantasma’ di Dybala alla cessione a titolo definitivo: Juventus all’incasso

Calciomercato Juventus, i bianconeri vogliono passare all’incasso: via solo a titolo definitivo anche se Allegri lo vorrebbe tenere

Ad un certo momento è sembrato potesse essere l’erede di Dybala dentro la Juventus, nonostante la giovane età. Ma era “collegato” alla Joya dal fatto di essere argentino come lui.

E c’è da dire, comunque, che Allegri lo ha fatto giocare e secondo le informazioni riportate da calciomercato.it lo vorrebbe tenere pure in rosa. Ma in questo momento dentro la Juventus nessuno è sicuro di rimanere. Nemmeno Soulè, che non è incedibile ovviamente e che il club bianconero davanti ad una buona offerta potrebbe cedere. Ma andrà via solamente a titolo definitivo, semmai, non ci sono al momento possibilità di cederlo con un’altra formula.

Calciomercato Juventus, le destinazioni per Soulè

E se la Juventus confermasse questa intenzione, Soulè potrebbe partire solamente verso una destinazione estera visto che al momento in Italia qualcuno si è mosso ma solamente per prenderlo in prestito.

E qualche interesse all’estero c’è già stato, quindi il giovane attaccante che Allegri ribadiamo, vorrebbe avere con sé anche il prossimo anno, potrebbe salutare l’Italia per trovare fortuna in un altro Paese. In questo momento però la sua uscita non è di certo una priorità dentro la Vecchia Signora, anzi: i pensieri nella testa dei dirigenti sono altri e dopo il rinnovo di Rabiot, ufficiale da ieri, le forze verranno impiegate per cercare di prendere in primis Milinkovic, che il sogno di questa estate, e poi magari Holm, che sarebbe l’elemento scelto per andare a coprire il buco che verrà lasciato da Cuadrado che ha detto di no, a quanto pare, al rinnovo annuale. Insomma, strategie chiare.