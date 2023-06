Juventus prima, Inter seconda: quasi 550 milioni

Da ‘Tuttosport’ si stila la classifica e i bianconeri figurano sempre in prima posizione, con 550 milioni: tutti i dettagli.

Una stagione travagliata quella dei bianconeri. Le inchieste extra-campo, che come abbiamo potuto vedere, hanno in qualche modo reso difficile la stagione appena trascorsa non hanno, però, bloccato la cosiddetta fede verso i colori bianconeri e i numeri, in questo senso, parlano assolutamente chiaro.

Come, infatti, sottolineano nell’inchiesta di ‘Tuttosport’, “Le inchieste extra-campo che hanno costellato l’ultima stagione non bloccano l’amore verso la Juventus e i dati sugli ascolti TV ne sono la conferma”.

Juventus: storia di un grande amore: I dati lo confermano

Come, infatti, si può vedere dalle statistiche degli ultimi 9 anni, i bianconeri contano un AMR totale di ben 547.470.508 spettatori (272.758.506 in casa, 274.712.002 in trasferta), sostanzialmente, come sottolinea il quotidiano sportivo nazionale, quasi 100 milioni in più dell’Inter seconda con 459.014.768.

Un primato certamente pazzesco per i bianconeri che, nonostante tutto, rimangono sempre al vertice. Ecco altri dati: 49.107.393 l’AMR totale dell’ultima annata (25.454.120 in casa, 23.653.273 in trasferta). C’è da sottolineare, però, un calo rispetto al passato, frutto anche della pirateria e del distacco della famosa “Generazione X” dalla voglia di seguire le paritite in diretta, ma come già sottolineato poc’anzi, la Vecchia Signora rimane, comunque, sempre in testa a debita distanza dalle rivali di Serie A. Il Napoli campione d’Italia che questa stagione ha dimostrato di avere una fandom molto attiva, ad esempio, è solamente quarto con un AMR di 37.978.873 dietro alle due milanesi che sono comunque seguite. Ora, in attesa della nuova stagione, la società sta già lavorando sul mercato affinché si possa costruire una squadra vincente e pronta a sancire da subito. L’obiettivo sarà proprio il campionato ,che ormai manca dall’ultima annata della guida di Sarri. La prossima stagione sarà cruciale in questo senso.