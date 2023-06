Chiesa al Napoli, la risposta è già arrivata: la Juve sa tutto

Il presunto trasferimento di Federico Chiesa non avrebbe trovato alcun riscontro: il punto sull’attaccante della Juventus

In casa Juventus il mercato è già entrato in una fase calda, sia in entrata che in uscita. I bianconeri hanno accolto Timothy Weah, in arrivo dal Lille ed è riuscita a trattenere Adrien Rabiot.

Mosse importanti che aumentano la solidità della rosa di Allegri in vista della prossima stagione. Il nome in primo piano in chiave uscite è Dusan Vlahovic che piace a diversi club di Premier League, uno su tutti il Chelsea ma anche in Bundesliga, con il Bayern Monaco in primo piano. Oltre a Dusan Vlahovic, anche il futuro di Federico Chiesa è un bel punto interrogativo in questo momento. Il figlio d’arte ha diverse richieste in giro per l’Europa e l’intesa con Massimiliano Allegri non è scattata fino in fondo. Quest’anno ha vissuto una stagione tormentata, dove ha portato il peso del brutto infortunio al ginocchio che lo ha tenuto fuori 6 mesi.

Juventus, niente Napoli per Chiesa: “Nessun riscontro”

Nelle ultime ore era venuto fuori anche un presunto interesse del Napoli per Federico Chiesa. Interesse che è stato smentito dal giornalista Romeo Agresti.

Il giornalista, infatti, ha twittato: “Chiesa al Napoli, nessun riscontro”. Breve e conciso ma molto esemplificativo della situazione attuale. Chiesa è uno dei giocatori da cui la Juventus intende ripartire dalla prossima stagione. Se pur sia consapevole che, qualora dovesse arrivare un’offerta irrinunciabile, sarebbe in dovere di valutarla attentamente. L’ex Fiorentina ha un contratto fino al 2025, di conseguenza la richiesta della Juventus è piuttosto alta e non andrà al di sotto dei 40-50 milioni di euro. Il Napoli apprezza il giocatore ma non si è mai fatto avanti con un interesse concreto. Come tanti altri club europei, non manca l’ammirazione ma non è mai stata formulata un’offerta. Molto dipenderà anche dall’eventuale sostituto che individuerà la Juventus che ha già piazzato il colpo Weah ma non ha ancora completato il reparto offensivo.