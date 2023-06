“Persistono dubbi”, adesso, il top player può partire e ci sarebbe anche la Juventus sulla rotta per averlo da subito: i dettagli.

Come confermano dall’indiscrezione estera, direttamente dal portale spagnolo ‘Fichajes’, i dubbi sul futuro dell’esterno del Real Madrid potrebbero portarlo ad un’unica direzione: l’addio definitivo dalla capitale spagnola.

Come si può evincere, infatti, dall’indiscrezione, nel futuro dell’esterno francese Mendy potrebbe esserci aria di addio. Il giocatore, certamente considerabile un top player, con un contratto vigente fino al 2025 potrebbe lasciare Madrid e cambiare campionato.

Mendy può lasciare il Real Madrid: Juve avvisata

Come, sottolineano, proprio, dal portale spagnolo: il Real Madrid si trova di fronte a un dilemma per quanto riguarda il futuro dell’esterno difensivo Ferland Mendy. Il giocatore francese, considerato un tassello fondamentale nella stagione precedente, ha affrontato difficoltà fisiche che hanno generato incertezza nel club. che potrebbe, a questo punto, considerare per davvero la cessione a titolo definitivo.

L’infortunio subito da Mendy durante il derby di Coppa disputato a fine gennaio allo stadio Santiago Bernabéu ha messo fine alla sua stagione e lasciato un vuoto notevole nella difesa della squadra che adesso dovrà fare i conti con un possibile sostituto. Certamente il giocatore è uno di quei profili indiscutibili e con un, ormai, palmares che parla chiaro sulle sue capacità. Ma ciononostante, i dubbi rimangono. Ora il blancos faranno un giusto piano per il futuro e la possibilità di cederlo, ora, diventa concreta. La Juventus, combinazione, sta proprio cercando un profilo da quelle caratteristiche. Che sia la volta buona per chiudere l’operazione. Le speranze ci sono e adesso si aspetta un verdetto proprio sulla quesitone. C’è ancora tempo e in attesa dell’arrivo del nuovo direttore sportivo Giuntoli la Juventus pianifica i colpi in entrata per puntare nuovamente alla corsa scudetto.