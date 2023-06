Juventus ‘venduta’ all’estero: l’hanno fatto ancora

Juventus, ‘venduta’ all’estero, adesso, c’è la nuova opzione che potrebbe garantire ancora più visibilità: tutti i dettagli.

Come scrivono, infatti, da ‘Vecchiasignora.com’, da oggi, partirebbero già le trattative private tra Lega e i vari emittenti televisivi (Sky/Mediaset/Dazn) per quanto concerne diritti tv. La speranza, si legge, è di in un rilancio dopo le prime offerte al ribasso. Ma come si evince, anche, ci sarebbero anche le possibilità di guadagnare di più dai contratti esteri, dunque di rendere i bianconeri ancora più visibili anche in terra straniera.

Juventus, all’estero: C’è l’opzione dell’orario

Come si può evincere, dunque, proprio per l’affiatamento dei tanti tifosi in tutto il mondo che qualificano la Juventus come la più seguita in Serie A , nel nuovo pacchetto 2024-29 proprio la società bianconera stabilirà un nuovo orario più volte nella stagione.

Come si legge proprio dall’indiscrezione, infatti, la Juventus giocherà più volte alle 12,30 di domenica con notturne che caleranno per la squadra di Torino ma anche per le altre big. Questo metodo, dunque, renderà la Juventus più visibile all’estero e, dunque, garantirebbe un maggior introito dai diritti tv. Un opzione che verrà presa seriamente in considerazione affinché, proprio, la Juventus possa essere la squadra più seguite all’estero delle italiane. Intanto i bianconeri lavorano al mercato: ci sono diversi colpi in uscita ma anche in entrata, con l’arrivo di Weah, la squadra di Allegri garantirà una squadra propensa proprio ai giovani che saranno cruciali per la stagione. La volontà è quella di avere una squadra ricca proprio di giocatori con futuro ma che siano, però, già pronti nell’immediato. Già, ad esempio, nella scorsa stagione abbiamo avuto dimostrazione di come le nuove promesse bianconere siano state fondamentali. Quest’anno la Juventus avrà come obiettivo proprio lo scudetto. Non ci resta che attendere il verdetto sul campo, non appena inizierà la nuova stagione.