“Voglia di Juve”: offerta araba ad Allegri, la chiude così

Un attestato assoluto di stima nei confronti del club. Adesso, si legge, che la questione va oltre il denaro.

Allegri è andato al di là dei soldi. Perché sì, quella scelta di desistere all’offerta arabica, ai milioni che gli avrebbero permesso un tesoretto importante a stagione, sono un puro attestato di stima nei confronti della Juventus. C’è voglia di Juve e adesso la nuova stagione sta, presto, per cominciare.

Lo stesso ex campione e bianconero Barzagli, come riportato da Scutiero su Twitter che riprende le parole di ‘Repubblica’, ha parlato del suo ex allenatore con grande affetto. Andiamo a scoprire cos’ha detto proprio sulla questione Juventus.

Allegri? Barzagli è sicuro: “No all’Arabia fa capire quanto voglia la Juve”

Una voglia di Juventus. Queste, infatti, le parole dell’ex difensore bianconero Andrea Barzagli sul suo ex allenatore: “No di Allegri all’Arabia? Fa capire quanta voglia di Juventus ha. Rabiot? Gran bel segnale il suo rinnovo”.

Un attestato di assoluta stima nei confronti del suo ex allenatore che garantisce, dunque, la sua voglia di fare ancora bene in bianconero. Allegri ha sempre detto di non voler mollare e, dunque, la sfida continua. Soprattutto adesso dopo che voglia di riscatto post stagione davvero complicata sul piano extra calcistico. I bianconeri dalla prossima stagione, con il nuovo progetto giovani, punteranno nuovamente allo scudetto e a capitanare il tutto ci sarà sempre Massimiliano Allegri che intende rispettare il suo contratto ancora vigente. Non ci resta che attendere il verdetto sul campo con la speranza che i ragazzi sappiano rispondere in maniera diretta a tutte le voci, smentendole con prestazioni. La Juventus punterà il tutto per tutto per tornare a vincere e, in un certo senso, Allegri potrà esserne l’artefice anche secondo i suoi ex giocatori. Attendiamo dunque impazientemente l’inizio della nuova stagione.