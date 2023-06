Asta per il talento spagnolo: anche il Milan fa concorrenza alla Juventus

Asta per il talento spagnolo corteggiato da molti top club europei: anche Milan e Juventus lo seguono

Il calciomercato della Juventus sta per prendere il via in maniera concreta e già sono 2 i colpi della società: l’acquisto a titolo definitivo di Arkadiusz Milik dall’Olympique Marsiglia e Timothy Weah in arrivo dal Lille.

Di fatto, però, c’è un terzo acquisto, quello di Adrien Rabiot che dopo una telenovela durata diversi mesi, ha deciso di rimanere a Torino per un’altra stagione. Il francese è da considerare un acquisto, vista la situazione iniziale che lo vedeva via dalla Juve a parametro zero. In attesa dell’arrivo di Cristiano Giuntoli, la Juve ha affidato le mosse di mercato a Giovanni Manna che sta lavorando assiduamente sulla questione Frattesi e su quella relativa a Milinkovic-Savic, in uscita dalla Lazio. Allegri, però, ha bisogno di rinforzi anche sulle fasce e a destra uno dei nomi caldi è quello di Ivan Fresneda. Nelle ultime ore, però, si registra l’inserimento del Milan.

Dopo la Juventus spunta anche il Milan: sondaggio per Fresneda

Nella giornata di oggi anche il Milan ha preso informazione sul talento classe 2004 Ivan Fresneda. La conferma arriva da calciomercato.com. Il terzino destro del Real Valladolid è uno dei profili spagnoli più interessanti della nuova generazione.

Al primo anno in Liga ha collezionato 22 presenze e, se pur non abbia ancora segnato, ha mostrato ottime doti fisiche e atletiche. Tanto da attirare l’attenzione di numerosi club, non solo italiani come Milan e Juventus, ma anche e soprattutto stranieri. La concorrenza è forte, soprattutto in Bundesliga e in Liga dove il Barcellona sta facendo passi in avanti importanti. Il club catalano avrebbe presentato un’offerta di 15 milioni di euro al Valladolid, inserendo anche una contropartita. Nonostante il contratto in scadenza nel 2025, è probabile che Fresneda possa lasciare la squadra di Ronaldo Il Fenomeno in questa sessione di mercato. L’ipotesi più plausibile è che rimane in Liga, vestendo la maglia del Barcellona, ma anche la Germania è uno scenario possibile. Milan e Juventus stanno provando a farsi spazio per cercare di recitare un ruolo di primo piano nella corsa al terzino madrileno ma servirà un investimento di almeno 15 milioni per portarlo a casa. A parità di condizioni varrà molto anche la volontà del giocatore, in base anche al progetto tecnico che gli verrà proposto.