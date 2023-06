Dalla Juventus al Barcellona: 15 milioni sul piatto, è tutto finito

Il Barcellona si fa avanti e presenta l’offerta per il gioiello: 15 milioni sul piatto e Juventus fuori dai giochi

Dopo aver già chiuso due colpi in attacco, la Juventus vuole intervenire concretamente anche sugli altri reparti.

Arkadiusz Milik è ufficialmente tornato in bianconero, questa volta a titolo definitivo dall’Olympique Marsiglia. Inoltre i bianconeri hanno chiuso il colpo Thimoty Weah dal Lille e adesso sono concentrati sul nuovo rinforzo a centrocampo. L’obiettivo principale era quello di trattenere Adrien Rabiot che rimarrà un altro anno a Torino ma adesso servirà almeno un nuovo nome da affiancare al francese. Anche sulle corsie, però, la Juventus ha diverse toppe da mettere e sta valutando diversi profili, sia a destra che a sinistra. Nei mesi scorsi i nomi caldi erano quelli di Joakim Maehle, Rick Karsdorp, Jeremie Frimpong, Alejandro Girmaldo. Tra questi anche il terzino destro spagnolo Ivan Fresneda. Su quest’ultimo, però, il Barcellona sembra aver preso il sopravvento nella trattativa.

Juventus, sfuma il gioiello spagnolo: il Barcellona presenta l’offerta per Fresneda

Nei mesi scorsi la Juventus ha seguito con grande interesse il giovane terzino classe 2004 Ivan Fresneda.

Il giovane 18enne spagnolo veste la maglia del Real Valladolid e al suo primo anno in Liga ha collezionato 22 presenze, diventando un punto fermo della squadra di Ronaldo Il Fenomeno. Il terzino destro madrileno ha dimostrato di avere doti atletiche e tecniche importanti che hanno incuriosito la società bianconera. Il suo contratto col Valladolid è in scadenza a giugno 2025 ma, qualora arrivasse un’offerta importante, il club spagnolo la prenderebbe in seria considerazione. La Juventus non ha ancora affondato il colpo, in quanto attualmente è focalizzata su altri obiettivi, due su tutti Davide Frattesi e Sergej Milinkovic-Savic. Intanto il Barcellona sarebbe ad un passo dal terzino spagnolo. Secondo quanto riportato da ‘Futbol Total’, il Barcellona avrebbe presentato un’offerta di 15 milioni di euro al Real Valladolid per Ivan Fresneda. Offerta che comprende il prestito del centrocampista catalano classe 2003 Txus Alba.