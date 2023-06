Dalla Juventus al Milan: doppietta scintillante per il bomber

Si complica la situazione per la Juventus: anche Milan e Napoli adesso sono in corsa per il big

La Juventus si è garantita la presenza di Adrien Rabiot anche per la prossima stagione. Il francese ha deciso di rimanere a Torino prolungando il suo contratto fino al 2024.

Il francese sarà la base da cui ripartire per costruire la nuova rosa che a breve si arricchirà anche del figlio d’arte classe 2000, Timothy Weah, in arrivo dal Lille. In attacco la Juve si è garantita anche il cartellino di Arkadiusz Milik che questa volta diventa bianconero a titolo definitivo. Il lavoro nel reparto offensivo, però, non è finito. Il dubbio principale riguarda il futuro di Dusan Vlahovic che ha tanti ammiratori in Premier League e non solo. Anche Federico Chiesa ad oggi è un punto interrogativo, di conseguenza la Juventus dovrà inserire in rosa almeno un altro attaccante. Il nome che non ha mai smesso di andare di moda per la Vecchia Signora è quello di Alvaro Morata.

Beffa Juventus: Napoli e Milan si inseriscono per Morata

La Juventus non ha mai smesso di pensare al ritorno di Morata e Massimiliano Allegri ha sempre avuto grande stima di lui.

A Madrid non è scattato il feeling giusto con il Cholo Simeone, nonostante il centravanti spagnolo abbia disputato un’ottima stagione con l’Atletico, conclusa con 15 gol stagionali. Alla luce del contratto in scadenza a giugno 2024, l’Atletico Madrid sta valutando concretamente la possibilità di cedere l’ex Real e Chelsea in questa sessione di mercato e attende un’offerta congrua per lasciarlo andare. La Juventus continua a tenere aperta la pista ma, secondo quanto riportato dal giornalista Ekrem Konur, anche Milan e Napoli starebbero pensando ad Alvaro Morata per l’attacco. Entrambe le squadre hanno esigenza di trovare un nuovo centravanti. Il Milan è alla ricerca di un sostituto di Giroud o qualcuno che possa alternarsi col francese durante la stagione. Oltre al profilo di Scamacca, adesso anche Morata potrebbe diventare una pista concreta. Il Napoli, invece, non vuole rischiare di rimanere orfano di Osimhen senza avere già un’alternativa pronta. L’inserimento delle due big di Serie A complica i piani della Juventus nella corsa al centravanti spagnolo.