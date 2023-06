Calciomercato Juventus, scambio Vlahovic-Lukaku: conferma in diretta

Intreccio Lukaku-Vlahovic tra Juventus e Chelsea. Il punto sul possibile scambio e intanto spunta un nuovo nome per il centrocampo bianconero

Negli ultimi giorni l’uomo copertina del calciomercato bianconero è stato senza dubbio Adrien Rabiot che ha deciso di rifiutare le proposte di trasferimento per proseguire con la Juventus per un’altra stagione.

Intanto, però, ha preso piede l’ipotesi di un clamoroso intreccio di mercato che vedrebbe Dusan Vlahovic approdare al Chelsea e Romelu Lukaku a Torino. ‘Big Rom’ vorrebbe tornare all’Inter ma attualmente i Blues non aprono al prestito. I nerazzurri temporeggiano e intanto hanno definito l’affare Marcus Thuram a parametro zero. Di contro Vlahovic potrebbe partire, in caso di offerta importante da parte di un club di Premier League. Il giornalista del Mirror, John Cross, è intervenuto ai microfoni di TVPLAY_CMIT, spaziando su vari temi di calciomercato: dal colpo Loftus-Cheek del Milan alla situazione di Andre Onana ma soprattutto è intervenuto in merito alla questione Lukaku che coinvolge anche Dusan Vlahovic. Di seguito le parole del giornalista: “Lo scambio con Vlahovic il Chelsea lo farebbe sicuramente, ma mi sembra più facile che nel corso del mercato venga accontentato Lukaku per quanto riguardo il nuovo ritorno all’Inter”.

Juventus, Cross: “Facile che Lukaku torni all’Inter, Thomas piace ai bianconeri”

Secondo John Cross, quindi, Romelu Lukaku alla fine potrebbe tornare a vestire la maglia nerazzurra, nonostante le voci che lo vedrebbero alla Juventus al posto di Vlahovic.

Il Chelsea sta temporeggiando, nella speranza che l’Inter presenti un’offerta per prelevare il belga a titolo definitivo ma i nerazzurri non intendono acquistarlo, se non con la formula del prestito. Cross ha parlato anche di un nuovo profilo per il centrocampo della Juventus: si tratta del classe ’93 ghanese dell’Arsenal, Thomas Partey. L’ex Atletico Madrid è in scadenza a giugno 2025 e potrebbe anche lasciare Londra in questa sessione di mercato. Il punto di Cross: “Partey interessa a due club del campionato italiano di Serie A, uno è di sicuro la Juventus, mentre l’altro forse è una delle due squadre di Milano. L’Arsenal è disposto a cederlo perché nella scorsa annata non ha reso al meglio per gran parte della stagione”.