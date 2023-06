Chiesa al Napoli: cifre ‘svelate’ in diretta

Chiesa al Napoli? Del Genio svela la possibile trattativa in diretta: tutti i dettagli dell’operazione che lo porterebbe in azzurro.

Lo sappiamo, senza Champions League, i bianconeri dovranno fare sacrifici e per questo motivo anche i cosiddetti intoccabili potrebbero finire sul mercato. Da Vlahovic fino a Chiesa, addirittura anche a Bremer. Tutti vendibili alla cifra giusta. In un certo senso, dunque, se dovesse arrivare una proposta davvero convincente, i bianconeri sarebbero disposti a far partire anche uno. dei loro top player, chiaramente senza svenderi.

Proprio sulle possibili suggestioni per il futuro, aleggia, dopo l’indiscrezione lanciata da Del Genio, anche l’ipotesi di vedere Federico Chiesa a Napoli. Andiamo a scoprire tutti i dettagli della questione.

Chiesa a Napoli? “Il suo valore non può essere messo in discussione”

Così ha parlato, infatti, Del Genio proprio a proposito della suggestione che vedrebbe Federico con la maglia azzurra del Napoli: “Il valore di Federico Chiesa non può essere messo in discussione”, ha dichiarato Del Genio durante un’intervista con l’emittente televisiva campana Telecapri. Tuttavia, ha aggiunto che le probabilità di un tale trasferimento sono basse, situandosi tra il 2% e il 5%, a causa della frequenza degli infortuni di Chiesa”.

Percentuali bassi ma comunque possibili. Chiesa reduce da un infortunio e da una stagione fra alti e bassi, vuole riconfermarsi al più presto e, proprio dalla prossima stagione, il top player bianconero potrebbe essere un uomo chiave del nuovo corso di Allegri. Certamente, come sappiamo, non è nemmeno da escludersi una possibile cessione. Eventualità che a questo punto cambierebbe completamente i piani. Adesso c’è da capire quali saranno i piani e se Chiesa riceverà offerte importanti dalla Serie A ma soprattutto dalla Premier, campionato con più soldi e quindi più possibilità di convincere giocatori importanti. Rimaniamo dunque in attesa per ulteriori novità.