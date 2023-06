Vlahovic mollato, ‘sostituto’ dalla Liga: per la Juve ora cambia tutto

La big potrebbe mollare la pista Dusan Vlahovic e lasciare a mani vuote la Juventus: occhi sull’attaccante della Liga

La Juventus deve ancora risolvere la questione legata al futuro di Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo è uno dei nomi in primo piano in chiave mercato e sono tante le squadre che lo hanno puntato.

Il Chelsea rimane in prima linea, così come il Bayern Monaco che, però, vuole dare la priorità a Harry Kane. Di recente anche il Real Madrid ha riconsiderato l’idea di ingaggiare l’ex Fiorentina come erede di Karim Benzema, anche se non lo considera la prima scelta. Sullo sfondo rimane anche il Manchester United che è alla ricerca di un nuovo centravanti ma anche l’Atletico Madrid che già dai tempi della Viola aveva corteggiato Vlahovic. La squadra del ‘Cholo’ Simeone con ogni probabilità sacrificherà Alvaro Morata, nome caldo proprio per la Juventus ma anche per il Milan. Di conseguenza dovrà rimpiazzarlo con un centravanti di valore che possa riportare in alto i colchoneros dopo stagioni difficili. Vlahovic è un nome che continua a stuzzicare l’Atletico che deve vedersela, tra le altre, anche con i cugini del Real Madrid.

Juventus, l’Atletico Madrid molla Vlahovic e punta Sorloth

Il direttore sportivo dell’Atletico Madrid, Andre Berta, tiene viva la pista Vlahovic ma avrebbe pensato anche a un altro profilo.

Secondo quanto riportato da ‘elgoldigital.com’, il club spagnolo sarebbe sulle tracce di Alexander Sørloth, classe ’95 della Real Sociedad. Il norvegese è di proprietà del Lipsia ed è reduce da una stagione molto positiva: 12 gol e 3 assist in 34 presenze in Liga, 16 reti stagionali considerando Europa League e Coppa del Re. Sorloth ha un valore di mercato di circa 12 milioni di euro, decisamente inferiore a quello di Vlahovic. Un fattore che potrebbe risultare decisivo nella decisione finale dell’Atletico Madrid. La Juventus valuta concretamente la cessione del serbo per fiondarsi su Rasmus Hojlund ma è difficile che un club presenti un’offerta congrua alla richiesta dei bianconeri. Intanto l’Atletico Madrid, una delle candidate principali, sembra aver fatto dietrofront per il centravanti classe 2000. Vedremo se tornerà sui suoi passi.