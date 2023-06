Calciomercato Juventus, Vlahovic via gratis: ‘double’ con la stessa formula

Dusan Vlahovic può andare via gratis: torna di moda una big e i bianconeri prendono il sostituto con la stessa formula

La Juventus deve ancora fare i conti con i numerosi intrecci che coinvolgono Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo è uno dei giocatori più ambiti del club bianconero e la sua permanenza a Torino è ancora in forte dubbio.

Il suo nome nel corso dei mesi è stato accostato a diverse big europee, in particolare della Premier League. Nelle ultime settimane avanti a tutti sembra essere il Chelsea ma anche il Bayern Monaco continua a stargli addosso. Secondo quanto riferito da Pacojó Delgado di ‘Cadena SER’ in collegamento con ‘AS’, Dusan Vlahovic sarebbe ancora nella lista del Real Madrid. I blancos sono a caccia dell’erede di Karim Benzema che ha lasciato i blancos dopo 14 stagioni di successi. Florentino Perez vuole regalare ad Ancelotti un centravanti di alto livello e tra i primi nomi in lista c’è Harry Kane che, però, è corteggiato in maniera forte dal Bayern Monaco. Il sogno del Real Madrid rimane Kylian Mbappé ma non è detto che in questa estate di mercato l’operazione vada in porto. Dusan Vlahovic attualmente rappresenta un’alternativa a Kane ma comunque una soluzione valida, qualora il centravanti inglese dovesse approdare a Monaco di Baviera.

Juventus, Vlahovic al Real in prestito: i bianconeri virano su Hojlund

Il Real Madrid non considera Vlahovic una prima scelta ma sta valutando la possibilità di ingaggiarlo con la formula del prestito con diritto di riscatto.

La Juventus preferirebbe l’obbligo di riscatto ma potrebbe accettare anche la formula che ha in mente il Real Madrid. Una formula che, però, vuole tenere anche per l’eventuale sostituto del centravanti serbo. In questo senso, in cima alla lista della Juve c’è sempre il gioiello classe 2003 dell’Atalanta, Rasmus Hojlund. Nelle ultime ore è venuto fuori anche il nome di Beto dell’Udinese ma il centravanti danese della Dea rimane il nome che più stuzzica i bianconeri. Non solo per una questione di valutazione economica ma anche per rimanere in linea con un profilo giovane e che possa rappresentare un investimento anche per il futuro. Il via libera per Vlahovic arriverebbe solo in caso di apertura da parte dell’Atalanta per Hojlund. Un doppio affare in prestito con diritto di riscatto che potrebbe aprire le porte del Bernabeu a Dusan Vlahovic.