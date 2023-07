Gli arabi lo ‘soffiano’ alla Juventus: addio al bomber

Irrompono gli arabi e prendono anche l’attaccante: game over per la Juventus e sogno sfumato

Con l’arrivo ormai imminente di Cristiano Giuntoli, in casa Juventus è ufficialmente partita la caccia all’attaccante.

La Juventus è consapevole che Dusan Vlahovic potrebbe lasciare Torino in questa sessione estiva di calciomercato e per questo sta già sondando il terreno per diversi profili che potrebbero arricchire la rosa o sostituire il classe 2000 ex Fiorentina. Uno dei nomi che potrebbe prendere piede nei prossimi giorni è quello di Beto, centravanti dell’Udinese che piace molto al direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Il portoghese, però, non è l’unico nome nella lista dei bianconeri. Si valuta sempre il nuovo ritorno di Alvaro Morata e stuzzica Rasmus Hojlund, gioiello danese classe 2003 dell’Atalanta, già richiesto in Premier League. Un altro nome che non è mai tramontato è quello del bomber ex Inter.

Juventus, addio al sogno Icardi: spuntano gli arabi per il bomber argentino

Il nome di Mauro Icardi rimane una suggestione per la Juventus. Già nella scorsa sessione di calciomercato i bianconeri avevano provato a portare l’argentino a Torino ma l’ostacolo principale è sempre stato l’ingaggio.

L’ex Inter percepisce circa 10 milioni di euro a stagione in Turchia e difficilmente accetterebbe di guadagnare una cifra inferiore. Icardi è reduce dalla vittoria del campionato turco col Galatasaray, dove a collezionato 23 reti in 26 presenze ed è al centro del progetto anche per la prossima stagione. Non è detto, però, che il suo futuro sia ancora in Turchia. Come riportato dal ‘Corriere dello Sport’, l’argentino non dovrebbe tornare in Italia ma potrebbe accettare un’offerta faraonica da parte dell’Arabia Saudita. Il suo cartellino è ancora di proprietà del Paris Saint-Germain fino al 2024. In qualsiasi situazione sarebbe comunque il club parigino ad avere l’ultima parola sul futuro di Icardi.

Nonostante l’interesse dichiarato della Juventus ma anche di Milan e Roma, non sembra esserci l’Italia nel futuro del bomber di Rosario. Lo scenario più plausibile è che rimanga in Turchia ma le ambizioni spasmodiche degli arabi potrebbero strapparlo all’Europa, arricchendo il campionato saudita di un altro big dopo gli arrivi di Cristiano Ronaldo, Benzema, Ziyech, Kanté e Brozovic. Con l’inserimento degli arabi per Icardi, la partita per la Juventus e le altre big di Serie A può già considerarsi chiusa prima ancora di cominciare.