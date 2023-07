Milinkovic Savic non è più solo: Giuntoli porta alla Juve il suo fedelissimo

Non solo Milinkovic-Savic, con l’arrivo di Giuntoli alla Juventus spunta un altro nome per il centrocampo

In casa Juventus proseguono i lavori per rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Dopo la conferma di Adrien Rabiot e l’arrivo di Timothy Weah, i bianconeri attendono l’arrivo di Giuntoli per proseguire le operazioni di mercato.

La Juventus porta avanti i contatti per Sergej Milinkovic-Savic che ad oggi è uno dei primissimi obiettivi per il centrocampo, nonostante il rinnovo di Adrien Rabiot. Sullo sfondo rimane il nome di Davide Frattesi ma la concorrenza per il gioiello del Sassuolo è agguerrita. Per questo i bianconeri stanno seguendo anche altri obiettivi. Con l’arrivo ormai imminente di Cristiano Giuntoli come nuovo direttore sportivo, un nome concreto potrebbe essere quello di Piotr Zielinski, uno dei protagonisti dello storico scudetto del Napoli di Luciano Spalletti. Il polacco ha solo un altro anno di contratto con gli azzurri e il rinnovo non è ancora arrivato. Dopo una stagione da 7 gol e 11 assist tra tutte le competizioni, Zielinski è diventato un nome molto ambito nel campionato italiano.

Juventus, Giuntoli può portare Zielinski dal Napoli

Cristiano Giuntoli potrebbe convincere il polacco ad accettare il trasferimento a Torino, anche se è difficile pensare che un simbolo come lui possa vestire la maglia degli acerrimi nemici.

In passato però è già successo con Gonzalo Higuain e il mercato insegna che tutto è possibile. Zielinski è stato accostato anche alla Lazio come idea per il dopo Milinkovic-Savic. I due centrocampisti potrebbero dar vita a un vero e proprio intreccio di mercato. Uno scenario plausibile è che il ‘Sergente’ approdi alla Juventus, liberando il posto a Zielinski alla Lazio. Di contro l’ex Empoli potrebbe rappresentare un’alternativa di grande valore per la Juve qualora non dovesse concretizzarsi l’affare con i biancocelesti per il serbo. La persuasione è un’abilità che Giuntoli possiede e potrebbe risultare decisiva nella decisione del giocatore. Trattare con De Laurentiis, però, è sempre complicato come dimostra proprio la questione contrattuale del direttore sportivo. Di conseguenza è difficile pensare che il patron del Napoli possa cedere uno dei suoi pezzi pregiati alla Juventus.