Il primo colpo di Giuntoli è italiano: Juventus all’assalto

Cercare di vincere il prossimo scudetto è l’obiettivo primario di una Juventus che vuole voltare pagina rispetto al passato.

Lo scorso anno la formazione di Massimiliano Allegri non ha conquistato nessun trofeo ma soprattutto ha chiuso solamente al settimo posto del campionato di serie A. Un piazzamento dovuto alla penalizzazione di 10 punti subita per via del caso plusvalenze.

Niente Champions League dunque, ma una Conference League che non ha ovviamente lo stesso fascino dell’altro torneo. La Juventus ad ogni modo vuole essere protagonista nella prossima stagione ed è per questo motivo che la dirigenza si sta dando da fare per portare a Torino elementi in grado di fare la differenza. Rendendo la squadra bianconera sempre più competitiva su più fronti. Nelle prossime settimane dunque i tifosi si aspettano acquisti e cessioni volti a migliorare la qualità di un organico che non fa mistero di voler puntare in alto.

Juventus, torna di moda il nome di Berardi

Dopo Weah i tifosi si aspettano altre novità in tempi brevi. Il figlio d’arte ha scelto come numero di maglia il 22, quello che è stato anche il numero di Angel Di Maria. Ma non sarà l’americano a dover sostituire l’asso argentino, perché la Juventus pare avere delle idee ben chiare. Lo spiega la Gazzetta dello Sport.

Il quotidiano sportivo infatti sottolinea la necessità per i bianconeri di fare altri colpi in avanti. E il nome caldo per Giuntoli è quello di un “vecchio pallino” come Domenico Berardi. Il calciatore calabrese è ormai pronto per un grande club, ha quasi 29 anni e la consapevolezza di poter ancora fare molto nella sua carriera. Per lui approdare alla Juve sarebbe una grande opportunità e ritroverebbe l’ex compagno di squadra Magnanelli, da poco nello staff tecnico di Allegri. Una trattativa che potrebbe prendere corpo quando il club avrà sistemato tutti quei giocatori che non rientrano nei piani della società.