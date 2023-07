Rivoluzione Juve, Giuntoli ‘manda via’ Allegri: “È pronto Spalletti”

Si parla della questione Giuntoli che potrebbe avere un ruolo fondamentale sul nuovo allenatore: i dettagli dell’operazione.

In casa Juventus ci si appresta a capire quale sarà il futuro della squadra. Certamente, oggi, il mercato è già nel vivo delle trattative, e l’ormai imminente direttore sportivo Giuntoli avrà un ruolo cruciale in tal senso. Anche in potere decisionale come confermano le indiscrezioni.

Secondo, infatti, Criscitiello, il nuovo direttore sportivo Giuntoli vorrebbe portare l’ormai ex tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, a Torino. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, Giuntoli avrebbe in tal senso anche un potere persuasivo notevole visto che i due avevano già lavorato insieme proprio nel Napoli fresco di scudetto.

Giuntoli ‘decide’ il nuovo allenatore: Spalletti alla Juventus

“Cristiano Giuntoli nuovo direttore sportivo della Juventus. Secondo Michele Criscitiello, ha in mente un piano audace che coinvolge Spalletti”. Così, infatti, titolano direttamente da ‘napolipiu.com’. Il nuovo direttore sportivo potrebbe avere un ruolo funzionale nella causa.

Secondo Criscitiello, Giuntoli avrebbe già in serbo per il club un piano audace che coinvolge l’allenatore Luciano Spalletti, ormai libero dal contratto con i partenopei, queste le parole direttamente di Criscitiello sulla questione allenatore bianconero. “Giuntoli sapeva come sarebbe andata. È arrivato alla Juventus con l’obiettivo di riportare il club ai vertici, e per farlo potrebbe avere già pronto Spalletti nel cassetto,” dunque un nuovo tecnico capace e pronto da subito. Chissà cosa ne pensano i tifosi che, da una parte vorrebbero un cambio di regime al vertice bianconero ma dall’altra anche sicurezze per il futuro. Sicuramente i supporter sarebbero, in un certo senso, divisi. Criscitiello ha poi, sempre, aggiunto sulla questione: “Adesso Giuntoli dovrà costruirsi un nuovo staff e si è già mosso per circondarsi di gente fidata e di valore. Non deve fare il grave errore di farsi andare bene Manna, Chiellini e tutti gli altri”.