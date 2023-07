Da Osimhen a Vlahovic: l’annuncio ufficiale sblocca la Juve

La nuova scelta dell’attaccante determinerà il futuro del bomber: tutti i dettagli del caso, ormai, chiarito.

Stando alle ultime indiscrezioni, in casa Juventus, potrebbe esserci un interessamento diretto di tutti i club inglesi per il bomber Vlahovic. Secondo le ultime informazioni, infatti, il loro primo obiettivo si sarebbe tolto, direttamente, dal mercato.

Ora il mercato potrebbe cambiare radicalmente, secondo l’ultima informazione, il bomber del Napoli, Osimhen, si sarebbe tolto direttamente dal mercato. Una situazione che, cambierà, radicalmente, anche i piani acquisti dei club inglesi ma anche e soprattutto del Bayern Monaco.

Inglesi e Bayern avvisate: Il nuovo obiettivo è Vlahovic

Con l’attaccante del Napoli che potrebbe, dunque, rimanere almeno un’altra stagione a Napoli, a questo punto, Vlahovic potrebbe diventare la prima scelta per le big della Premier League. Le società inglesi, infatti, avevano come primo reale obiettivo proprio l’attaccante ivoriano che adesso si è tolto dal mercato e che, quindi, ‘libera’, il possibile assalto a Vlahovic.

Le squadre inglesi sarebbero quindi tutte pronte per l’assalto definitivo all’attaccante serbo, che, alla giusta offerta potrebbe lasciare la Juventus e diventare il nuovo attaccante o del Bayern Monaco oppure delle squadre della Premier League alla ricerca di un bomber di qualità pronto da subito. Certamente le qualità di Vlahovic non si discutono, già in passato fu molto vicino al passaggio in Inghilterra, all’Arsenal ma che poi fu superata proprio dalla Juventus che ricercava a tutti i costi un attaccante. Nelle precedente stagione, però, i suoi numeri non sono stati favorevoli, anzi, il bomber serbo si è rivelato per gran parte della stagione deludente sotto il punto realizzativo. Può succedere anche ai campioni e non è nemmeno da escludere che la Juventus possa nuovamente puntare su di lui anche in questa stagione ma alla giusta offerta, anche per un fattore di bilancio, visto che in questa stagione non ci sarà la Champions League, Vlahovic potrà diventare fondamentale sul mercato.