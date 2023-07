Dalla Juventus al campionato dei ‘balocchi’: magia da 20 milioni

Calciomercato Juventus, adesso l’ultima suggestione potrebbe vederlo lontano da Torino per una cifra importante.

La Juventus insegue sempre gli obiettivi prioritari ma per farlo dovrà, necessariamente, cedere. Oltre gli esuberi c’è anche da sistemare la questione di alcuni giovani, tra questi, uno su tutti, potrebbe essere conteso proprio in Olanda.

Come, infatti, sottolinea ‘Tuttosport’ di stamane, il giovane argentino, adesso, potrebbe essere conteso da un club ai vertici del campionato olandese. Su di lui si era già parlato di inserirlo in un eventuale contropartita ma la cifra che viene offerta potrebbe convincere i bianconeri ad accettare l’eventuale trasferimento.

Soulé al Feyenoord: Chiesti 20 milioni

In questo senso, le richieste dei bianconeri sono già state fatte. 20 milioni, almeno, la cifra per lasciarlo partire da Torino da subito. Dall’Olanda sembrano interessati ma occhio ad eventuali inserimenti di altri club. Certamente il profilo è in ascesa e la sua giovane età potrebbe garantire un ulteriore upgrade, soprattutto se dovesse essere inserito in un club che gli darebbe maggior spazio.

La Juventus è a caccia di rinforzi a centrocampo e si era parlato di un inserimento del giocatore come eventuale contropartita. La priorità rimane sempre il sergente Sergej Milinkovic-Savic. Nonostante l’assicurata permanenza di Rabiot per un’altra stagione, il top player della Lazio potrebbe comunque arrivare a Torino magari tramite, appunto, qualche sconto che permetterebbe ai due club di trovare un eventuale accordo su una base economica più contropartite. Soulé in caso di cessione a 20 milioni di euro garantirebbe, comunque, un ottimo rendimento alla Juventus che, a quel punto, reinvestirebbe immediatamente sul mercato. Dopo Weah c’è anche il sogno Parisi, altro giocatore che pare ricevere diversi consensi. Il mercato è iniziato e adesso che è nel vivo delle operazioni ci aspettiamo diversi colpi di scena, soprattutto per quanto concerne gli arrivi.