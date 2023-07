Dal doppio caso Vlahovic-Chiesa all’esonero di Allegri: “Hanno fallito”

Ravezzani su Twitter parla della questione Allegri e del caso dei tuo player bianconeri: secondo lui non è questo ‘il motivo’.

Come scrive in un tweet Ravezzani il caso Juventus non può avere un unico artefice. La questione extra campo ha inciso molto ma Allegri, secondo il giornalista e opinionista sportivo, non può essere l’unico espediente per il cosiddetto ‘fallimento’ Champions League che ha visto i bianconeri fuori ai soli gironi.

In conclusione, premesso che Allegri ha colpe evidenti nell’annata #Juve (disastro Champions, dignitosa nel resto considerando infortuni, ma gioco deludente) negare che Vlahovic e Chiesa hanno fallito e dire che basta un allenatore diverso per risolvere i loro problemi è patetico — Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) July 2, 2023

Un motivo più dettagliato, secondo il giornalista opinionista potrebbe essere dovuto anche alla deludente performance di Chiesa e Vlahovic. Sicuramente i due top player bianconeri hanno deluso nella stagione appena trascorsa e secondo Ravezzani pensare che il solo cambio dell’allenatore possa rivitalizzarli non è una una scusa valida.

Chiesa e Vlahovic deludenti: “Dire che basta un allenatore diverso per risolvere i loro problemi è patetico”

Adesso una nuova stagione sta per cominciare e in attesa di capire cosa succederà a Torino, sempre alla guida di Allegri, i bianconeri si apprestano ad affrontare la nuova stagione con la speranza di ritornare, di nuovo, ai vertici del campionato italiano. C’è voglia di rivalsa soprattutto in campionato che sarà indubbiamente l’obiettivo, minimo, della stagione.

L’Europa, almeno per questa stagione, sarà archiviata e i bianconeri dovranno fare il percorso simile a quello che fecero proprio con l’arrivo di Conte sulla panchina dei bianconeri, un upgrade prima a livello nazionale e poi rilanciarsi anche in Europa. C’è tempo ma soprattutto voglia di ritornare a vincere, speriamo da subito con nuovi acquisti propensi a questo salto di qualità.