Bye bye Real, prepara le valigie: Juventus ‘in volo’

Il mercato estivo potrebbe riportare in Italia una vecchia conoscenza della Serie A: la Juventus pesca in casa Real Madrid

La Juventus è in una fase di lavoro per piazzare delle cessioni e parallelamente sta valutando diversi profili nel ruolo di terzino destro per sopperire alla partenza di Juan Cuadrado.

Il neo acquisto Timothy Weah è stato preso anche nell’ottica di poter fare l’esterno a tutta fascia e Massimiliano Allegri intende lavorarci proprio in quest’ottica. I bianconeri, però, puntando a inserire anche un rinforzo con caratteristiche più difensive e sono diversi i nomi che la società sta sondando. Un profilo che piace è quello di Emil Holm, terzino dello Spezia, appena retrocesso in Serie B con il club ligure. Il classe 2000 svedese, però, è finito nel mirino anche dell’Inter che deve sostituire Raoul Bellanova. Come riportato da Cope, la Juventus sta valutando concretamente Alvaro Odriozola, classe ’95 del Real Madrid e vecchia conoscenza della Serie A. Il terzino spagnolo, infatti, ha vestito la maglia della Fiorentina nella stagione 2021-22. L’ex Bayer Monaco e Real Sociedad sta valutando la possibilità di lasciare Madrid, avendo avuto poco spazio nel corso dell’ultima stagione. Appena 3 presenze in Liga, 5 complessive in tutta la stagione.

Col contratto in scadenza a giugno 2024, Alvaro Odriozola sarebbe disposto a lasciare il Real Madrid per trovare più spazio e non è escluso che possa tornare in Serie A.

Il classe ’95 spagnolo ha tanto mercato e diverse richieste in giro per l’Europa. L’Athletic Bilbao è una delle principali candidate ma anche la Juventus è in corsa per l’ex Fiorentina che in Italia ha dimostrato di avere qualità importanti per il calcio italiano. Nella stagione a Firenze ha collezionato 25 presenze, condite da un gol e un assist e ha evidenziato efficacia in entrambe le fasi. Florentino Perez è aperto alla possibilità di cedere Odriozola per una cifra vicina ai 5 milioni di euro. Una cifra che la Juventus potrebbe essere disposta a sborsare per superare la concorrenza. Un’opzione molto concreta per Odriozola, però, è il possibile ritorno alla Real Sociedad. In alternativa la Juve sta pensando anche a Lucas Vázquez, altro giocatore in uscita dai Blancos.