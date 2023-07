Vlahovic in Inghilterra, colpaccio Juventus: Giuntoli vira sul ‘nuovo Osimhen’

Calciomercato Juventus, Giuntoli avrebbe già l’asso nella manica qualora Vlahovic dovesse lasciare. Un nome a sorpresa.

Stando all’indiscrezione de ‘Il Corriere dello Sport’, Giuntoli potrebbe già essere decisivo per quanto concerne l’attaccante bianconero del futuro.

La Juventus sta prendendo precauzioni in vista di una possibile partenza di Dusan Vlahovic verso l’Inghilterra. Tuttavia, l’obiettivo di raggiungere Rasmus Hojlund sembra difficile a causa delle alte richieste dell’Atalanta e della concorrenza proveniente, proprio, dalla Premier League. Pertanto, il club bianconero si sta orientando verso Jonathan David, attaccante di spicco del Lille e ben considerato da Cristiano Giuntoli.

Giuntoli ha il nome del sostituto in attacco: Jonathan David alla Juventus

La Juventus guarda già al dopo Vlahovic e sonda un nome, decisamente, a ‘sorpresa’. Si tratta di un profilo davvero importante proveniente proprio dal campionato francese, come già successo con Osimhen, la stella del Napoli portata proprio da Giuntoli. Nonostante ciò, l’ostacolo principale rimane il costo del trasferimento, con il club francese che spera di ottenere ben 50 milioni di euro. Come abbiamo già detto poc’anzi, di fronte alle difficoltà nell’acquisire Hojlund, la Juventus si sta orientando verso Jonathan David, attaccante di punta del Lille. Il giocatore ha attirato l’attenzione di Cristiano Giuntoli, ormai direttore sportivo della Juventus, che ne apprezza le qualità. Tuttavia, il prezzo del suo cartellino rappresenta un ostacolo significativo, ma davanti ad una cessione importante di Vlahovic, i soldi, certamente, non mancherebbero. La possibile partenza di Vlahovic e la ricerca di un nuovo attaccante rappresentano una sfida per la Juventus. Trovare un sostituto adeguato che si adatti al gioco di squadra e alle aspettative tattiche potrebbe richiedere tempo e sforzo. Inoltre, l’aspetto finanziario è un elemento chiave, poiché la Juventus deve valutare attentamente il costo del trasferimento per evitare di compromettere il proprio bilancio.