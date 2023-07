Via Chiesa, enfant prodige alla Juventus: ‘tentazione’ danese da brividi

La Juventus pesca già la carta dell’erede che potrebbe arrivare da subito: tutti i dettagli sulla potenziale operazione in entrata.

La Juventus sta valutando diverse opzioni in vista di una possibile cessione di uno dei due suoi pupilli per antonomasia: Federico Chiesa. Se l’esterno italiano dovesse essere ceduto i bianconeri avrebbero già un, possibile, degno erede.

Uno dei nomi che sta emergendo è quello di Gustav Isaksen, promettente giocatore classe 2001 del Midtjylland. Con il suo stile di gioco dinamico e la sua abilità nel dribbling, Isaksen ha attirato l’attenzione dei talent scout bianconeri, che lo vedono come un potenziale sostituto per il talentuoso numero 7 italiano.

Isaksen come erede di Chiesa: La Juventus ha scelto

Nato nel 2001, Gustav Isaksen ha già dimostrato un grande potenziale nel calcio danese. Cresciuto nelle giovanili del Midtjylland, una delle squadre di punta del suo paese, Isaksen si è affermato come uno dei talenti più promettenti della sua generazione. Dotato di una notevole velocità e di una tecnica di base impeccabile, è in grado di giocare come centrocampista offensivo o esterno, offrendo flessibilità tattica al suo allenatore.

Isaksen si distingue per la sua agilità e la sua capacità di superare gli avversari con il dribbling. La sua velocità gli consente di creare spazi e di mettere pressione sugli avversari, mentre la sua visione di gioco gli consente di trovare i compagni di squadra con passaggi precisi. Inoltre, è abile nel gioco aereo nonostante la sua statura non imponente. Queste qualità lo rendono un giocatore completo e adatto a vari ruoli nel centrocampo. La Juventus ha riconosciuto il talento di Gustav Isaksen e sta valutando attentamente la possibilità di ingaggiarlo come sostituto di Federico Chiesa, in caso di una sua eventuale cessione. Come comunicano anche dal portale italiano ‘La Gazzetta dello Sport’. Staremo a vedere se l’enfant prodige sarà la scelta giusta per far dimenticare ai tifosi la possibile cessione del loro pupillo.