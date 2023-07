Il ‘nuovo Milito’ approda in Serie A: la Juventus c’è

Calciomercato Juventus, Giuntoli potrebbe già regalare il primo colpo ai bianconeri, in patria considerato l’erede di Milito.

Come comunicano da ‘La Gazzetta dello Sport’, il nuovo direttore sportivo bianconero potrebbe già regalare una gioia ai propri nuovi tifosi.

Mateo Retegui, promettente attaccante argentino del Tigre, ma di proprietà del Boca Juniors, si trova attualmente al centro dell’attenzione di due importanti club italiani, la Juventus e il Genoa. Nonostante la sua giovane età, il giocatore ha attirato l’interesse di diverse squadre grazie alle sue prestazioni impressionanti in campo.

Juventus sull’erede di Milito: Piace Retegui

La Juventus sta monitorando attentamente la situazione di Retegui come possibile investimento per il futuro, il Genoa, neopromosso in Serie A, considera il giovane argentino come un vero e proprio sogno da realizzare e, dunque, i due club italiano potrebbero contendersi l’enfant prodige. Tuttavia, entrambe le squadre dovranno trattare con il Boca Juniors, il club proprietario del cartellino di Retegui, per avere una chance di assicurarsi il talentuoso giocatore.

La Juventus, con la nuova direzione di Giuntoli, noto per la sua attenzione verso i giovani talenti, tiene da sotto osservazione i, possibili, nuovi ‘crack’ del calcio internazionale. Il club italiano è alla costante ricerca di nuovi giocatori che possano contribuire al proprio progetto a lungo termine, e Retegui sembra avere tutte le caratteristiche richieste. Con la capacità di giocare sia come attaccante centrale che come ala, il giovane argentino rappresenterebbe un’importante risorsa per rafforzare l’attacco della Juventus nel futuro. D’altra parte, il Genoa, appena promosso in Serie A, ha identificato in Mateo Retegui il suo vero e proprio sogno da realizzare. La squadra ligure è entusiasta di poter contare su un talento così promettente nella sua prima stagione nella massima serie italiana, e Retegui potrebbe diventare il volto giovane e affascinante della squadra. Tuttavia, per soddisfare questo desiderio, sia i bianconeri che il Genoa, come sottolineano da ‘La Gazzetta dello Sport’ dovranno trattare con il Boca Juniors, attuale proprietario del cartellino di Retegui, e cercare di raggiungere un accordo economico consono. Staremo a vedere cosa succederà.