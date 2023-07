Calciomercato Juventus, “offerta irrinunciabile”: Vlahovic e Dybala di nuovo insieme

Calciomercato Juventus, un assalto che potrebbe riportare i due attaccanti insieme, di nuovo, dopo l’avventura bianconera.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Chelsea sarebbe la squadra più interessata a chiudere uno dei pezzi pregiati della Juventus sul mercato.

Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus, avrebbe attratto la dirigenza degli inglesi. I Blues sembrano decisi a fare un affondo per assicurarsi il giocatore, ma è comunque necessario monitorare le piste che portano a Tottenham e Manchester United che sono altri due club della Premier in pole per l’acquisto dell’attaccante serbo. In caso di acquisto al Chelsea, che sta già trattando anche il possibile assalto a Dybala, il blues riporterebbero Dusan e Dybala di nuovo insieme, dopo l’avventura alla Juventus.

Vlahovic e Dybala di nuovo insieme ma al Chelsea

Vlahovic, che ha destato l’interesse di diversi club europei grazie alle sue prestazioni importanti, potrebbe essere al centro di una battaglia tra queste tre importanti squadre inglesi. Dusan Vlahovic, attaccante serbo classe 2000, si è affermato come uno dei talenti più promettenti del calcio europeo. Cresciuto nelle giovanili della Stella Rossa, ha poi trasferito il suo talento alla Fiorentina prima di approdare alla Juventus. Vlahovic si è distinto per la sua forza fisica, abilità nel gioco aereo e capacità di finalizzazione, che gli hanno permesso di segnare gol importanti e di diventare un elemento chiave nelle squadre in cui ha giocato. Un profilo che in Premier League potrebbe ritrovare massimo splendore, soprattutto in una squadra ricca e ambiziosa come il Chelsea, che è la squadra che ha speso di più nel mercato della scorsa stagione.

Secondo la Gazzetta dello Sport, il Chelsea sarebbe la squadra più interessata ad aggiudicarsi le prestazioni del bomber serbo. I Blues, dopo una stagione certamente deludente anche vista la spesa fatta sul mercato, sono alla ricerca di rinforzi per la propria linea d’attacco e vedono nel talentuoso serbo un giocatore adatto al loro stile di gioco. Con la possibilità di offrire un palcoscenico di alto livello, il Chelsea potrebbe convincere Vlahovic ad unirsi alle loro fila e, inoltre, potrebbe ricreare il binomio offensivo dei tempi della Juventus, cioè quello Dybala e Vlahovic, visto che anche l’argentino è corteggiato dagli inglesi.