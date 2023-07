Esclusione dalle Coppe, svolta Juve-Uefa: scelta fatta sul ricorso al TAS

C’è la svolta per la Juventus, in attesa di ritornare in Champions League nel 2024-2025: tutti i dettagli della situazione.

La società bianconera attende la sanzione UEFA ed ha come obiettivo quello di ritornare protagonista in Europa dalla prossima stagione ancora, cioè quella del 2024/2025.

La Juventus punta a tornare in Champions per la prima edizione del torneo con il nuovo format, fondamentale sul fronte economico, visto che già in questa nuova stagione imminente dovrà fare qualche sacrificio economico affinché il tutto possa quadrare. Come sottolineato poc’anzi, Juventus non vuole mancare per nulla al mondo l’appuntamento con la Champions League 2024/25, la prima edizione del torneo con il nuovo format che in un certo senso sarà fondamentale, come sottolineano da ‘Tuttosport’. Adesso il club e la dirigenza sono al lavoro su più fronti: “Tra i quali quello politico (con la UEFA) con l’obiettivo d vedere gli sforzi sul campo tradotti in una qualificazione certa per il torneo europeo per club più prestigioso”.

Obiettivo Champions ma per la stagione 2024/2025: La Juventus attende il verdetto

Così, nell’edizione odierna ‘Tuttosport’, parlano dell’attesa da parte della dirigenza bianconera per la decisione Uefa: “Uno scenario che ha portato – sull’asse Torino-Nyon – un canale di comunicazione per giungere a una sintesi, attraverso un lavoro diplomatico importante. Da una parte, al tavolo dei negoziati, il presidente bianconero Gianluca Ferrero, dall’altra in primo luogo l’americano Sunil Gulati, presidente dell’Organo di Controllo Finanziario dei Club presso il massimo organismo del pallone europeo”.

E poi, sempre da ‘Tuttosport’ continuano sulla questione, riportando anche le frasi di Gabriele Gravina che ha specificato: “La decisione arriverà a breve, così da avere il completamento degli organici per le competizioni internazionali. I contenuti non li conosco, ma il clima è sereno e le interlocuzioni tra le parti sono costanti”. Attendiamo, dunque, un imminente verdetto in merito.