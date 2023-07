Calciomercato Juventus, firma Milinkovic Savic: il presidente esce allo scoperto

Calciomercato Juventus, il presidente Lotito esce allo scoperto su Sergej Milinkovic-Savic: i dettagli dell’operazione.

Direttamente ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’, ha parlato il presidente della Lazio Claudio Lotito. L’argomento della discussione è il futuro di Sergej Milinkovic-Savic, come sappiamo, corteggiatissimo dalla Juventus.

Queste, in dettaglio, proprio dal quotidiano in questione, le parole rilasciate da Lotito sul futuro del centrocampista serbo: “Io non lo cederei, anzi sto cercando di rinnovargli il contratto. Ma un contratto è l’incontro della volontà di tutte le parti… Di sicuro la Lazio per comprare non ha bisogno di vendere. E questo è importante: non tutti possono farlo, anzi… Se a noi verrà meno un giocatore, non accadrà perché dobbiamo fare soldi”.

Lotito esce allo scoperto su Savic

L’interrogativo predominante, ma Sergej vuole andarsene per davvero? Così, tempestivamente, Lotito ha risposto alle domande del quotidiano sportivo: “A me no, non lo ha detto. Sta con noi da otto anni, sono tanti. Sa che a settembre la Lazio ha pagato gli stipendi di gennaio? Dico: a settembre gli stipendi di gennaio. Nessuna società non in Italia, ma al mondo ha fatto una cosa del genere. Perché se ne deve andare? I giocatori da noi sono contenti, hanno tutto”.

In sostanza, dunque, queste risposte si possono interpretare in diversi modi. I tifosi sono fiduciosi nella fattibilità dell’operazione e l’arrivo per vie ufficiali di Giuntoli non può che confermare questo evidente ottimismo. Ora, come di consueto, aspettiamo soltanto l’arrivo ufficiale per capire se il centrocampista serbo potrà essere il nuovo faro in mediana di Allegri, certamente il suo arrivo potrebbe garantire un upgrade considerevole sia in campionato (la Serie A la conosce benissimo) e soprattutto in Europa, dalla prossima stagione, salvo mancata qualificazione, la Juventus potrebbe ritornare protagonista anche in Champions League. Non ci resta che attendere un verdetto.