Lukaku accetta la proposta della Juventus: le cifre del contratto

Lukaku ha detto sì, ci sarebbe già la proposta per il nuovo contratto a tinte bianconere: tutti i dettagli sul ‘nuovo’ attaccante.

Come comunica il quotidiano sportivo ‘Il Corriere dello Sport’, il calciomercato può avere strani, alle volte stranissimi, risvolti. Il caso di Lukaku è emblematico. Il bomber belga, fresco di una finale di Champions e ritornato al Chelsea dopo il prestito con l’Inter, accetterebbe, adesso, la possibilità di vestire la maglia della Juventus nella prossima stagione.

Una notizia clamorosa che scuote, letteralmente, il mercato attaccanti della Serie A: Romelu Lukaku avrebbe detto sì alla Juventus secondo il noto quotidiano sportivo nazionale.

Lukaku alla Juventus: Triennale da 8 milioni

Secondo fonti vicine alla trattativa, il talentuoso attaccante belga avrebbe accettato un contratto triennale con la Vecchia Signora. L’accordo, se confermato, rappresenterebbe un colpo di mercato di grande rilevanza per la Juventus della prossima stagione. La società torinese è alla ricerca di rinforzi in attacco, e l’arrivo di Lukaku sarebbe un’aggiunta di grande valore e di grande esperienza. Con la sua forza fisica, abilità tecnica e istinto realizzativo, Lukaku sarebbe un punto di riferimento offensivo fondamentale per la squadra.

Se l’accordo si concretizzasse, il bomber belga si unirebbe ad una squadra con una lunga storia di successi e ambizioni di vittoria. La Juventus, dopo un’ultima stagione complicata, cercherebbe di rilanciarsi in grande stile con l’arrivo di un calciatore di indiscusso talento come Lukaku, nonostante gli alti e bassi della scorsa stagione. Resta da vedere come si svilupperanno i dettagli della trattativa e se verranno raggiunti gli accordi finali tra tutte le parti coinvolte. I tifosi della Juventus saranno sicuramente in trepidante attesa di una conferma ufficiale e di vedere Lukaku indossare la maglia bianconera nella prossima stagione, anche se, ovviamente, potrebbero esserci pareri discordanti visto il suo passato a tinte nerazzurre.