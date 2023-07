11 milioni sul piatto, addio Juventus: fumata bianca a un passo

Calciomercato Juventus, adesso i viola fanno sul serio, migliorata l’offerta per il talento che piace ai bianconeri.

Come si legge dalle ultime indiscrezioni, la Fiorentina sta dimostrando di essere una degna rivale di mercato per la Juventus, poiché sembra aver alzato l’offerta per il talentuoso enfant prodige della Serie A.

Mattia Parisi dell’Empoli è sempre più vicino a diventare un giocatore della Fiorentina, come confermano le indiscrezioni di ‘Alfredo Pedullà’.

Parisi verso la Fiorentina: 11 milioni l’offerta

Secondo fonti vicine alla trattativa, la Fiorentina avrebbe presentato una proposta di 11 milioni di euro (10 milioni più 1 milione di bonus) per il giovane giocatore, e l’Empoli potrebbe essere tentato di accettare il trasferimento del proprio gioiello in direzione Firenze.

Parisi, ha già impressionato per la sue prestazioni con l’Empoli la scorsa stagione, contribuendo al loro bene. Il suo talento, la visione di gioco e la capacità di segnare gol hanno attirato l’attenzione di diverse squadre di alto livello, tra cui la Fiorentina e la Juventus. La Fiorentina è determinata a rinforzare la propria squadra e vede in Parisi un potenziale futuro pilastro della rosa. L’offerta di 11 milioni di euro rappresenta un impegno significativo da parte del club viola, che cerca di superare la concorrenza e garantirsi le prestazioni del giovane talento, nonostante ci fosse già una grande possibilità di vederlo sotto la Mole nella stagione che, presto, inizierà. La Juventus, che aveva mostrato interesse per Parisi in precedenza, potrebbe essere sorpresa dalla mossa della Fiorentina e potrebbe dover rivedere la propria strategia di mercato. La competizione tra le due squadre potrebbe portare a un’asta per il giovane, anche se secondo l’indiscrezione di Pedullà, la Fiorentina potrebbe già aver trovato un principio d’accordo e l’Empoli sarebbe già intenzionata ad accettare la proposta di 11 milioni recapitati proprio al club toscano. Non ci resta che attendere un verdetto ufficiale in merito.