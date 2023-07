Pogba in Arabia: arriva l’annuncio UFFICIALE del francese

Paul Pogba si rece in Arabia Saudita per visitare le strutture ma la sua risposta sui social lascia dubbi sulla permanenza alla Juventus

Nelle ultime ore in casa Juventus il nome di Paul Pogba è stato al centro di alcune voci di mercato che hanno messo parecchi dubbi sul suo futuro.

Se fino a poco tempo fa la permanenza del francese alla Juventus fosse cosa ormai certa e assodata, nelle ultime ore lo scenario è decisamente cambiato. Paul Pogba ha ricevuto una nuova offerta dall’Arabia Saudita. Una proposta da capogiro che potrebbe far vacillare anche il centrocampista francese. Si tratta di un’offerta da 100 milioni di euro più bonus in 3 anni. Di fatto circa 35 milioni di euro a stagione che stanno portando Pogba a prendere seriamene in considerazione la proposta. Al momento l’ex Manchester United non ha preso una decisione riguardo al trasferimento. Soltanto nelle prossime ore si capire se sarà disposto o meno ad accettare la maxi proposta. Nel frattempo, però, nella giornata di ieri il centrocampista si è recato nel centro sportivo del club per visitare le strutture dell’Al Ittihad. Chissà che non possa essere un segnale netto della sua volontà di accettare la proposta dell’Arabia.

Juventus, annuncio ufficiale di Pogba: “Oggi no, domani chissà”

Qualora il giocatore decidesse di seguire il flusso di campioni trasferitosi in Arabia Saudita, la Juventus non si opporrebbe alla sua decisione.

Attualmente la visita di Pogba sembra essere stato solo un viaggio di cortesia, documentato dallo stesso giocatore. Quello che ha destato più sospetto è stata la risposta di Pogba tramite i social. Pizzicato da un fan locale, il francese ha scherzato sul possibile approdo in Arabia Saudita: “Oggi no, domani chissà…” ha risposto infatti a chi gli chiedeva se andrà a giocare in Saudi Pro League. L’interlocutore, non soddisfatto, lo ha poi incalzato: “Ma all’Ittihad o all’Al-Ahly? Non so” ha replicato ancora Pogba.