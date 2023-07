Trattativa conclusa per 122 milioni di euro: lo ‘spediscono’ alla Juventus

Calciomercato Juventus, con l’arrivo del top player, adesso, il giocatore si può liberare da subito in direzione bianconera.

Ci siamo. Il mercato inglese è stato scosso da una transazione che ha stabilito un nuovo record: l’Arsenal ha acquistato il centrocampista Declan Rice dal West Ham, top player che inseguiva da diverso tempo, per la cifra incredibile di 122 milioni di euro.

Il trasferimento rappresenta un’affermazione di potenza economica da parte dei Gunners, che cercano di rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione. Rice, considerato uno dei talenti consolidati nel calcio inglese, si unirà all’Arsenal portando con sé la sua abilità nel centrocampo e la sua versatilità tattica. La cifra pagata per il suo cartellino sottolinea il grande valore che il giocatore ha acquisito nel corso degli anni, grazie alle sue prestazioni costanti e alla sua crescita. Questa mossa porta beneficio, per altro, per un’altra trattativa che potrebbe ‘riaprirsi’ con la Juventus.

Thomas Partey adesso è ‘libero’: Juventus avvisata

Con l’arrivo di Rice, l’Arsenal potrebbe essere spinto a prendere decisioni sul suo attuale centrocampista, Thomas Partey. Il giocatore ghanese è stato a lungo un obiettivo della Juventus, ma con il nuovo acquisto, l’Arsenal potrebbe essere disposto a cedere Partey e permettergli di realizzare il suo sogno di giocare di più.

La Juventus, che ha mostrato un forte interesse per Partey in passato, potrebbe ora avere l’opportunità di portare il centrocampista in Italia. L’arrivo di Partey darebbe alla squadra di Massimiliano Allegri una grande aggiunta al proprio centrocampo, grazie alle sue doti difensive e alla sua abilità nel gioco di costruzione. La situazione, dunque, si fa interessante per i bianconeri, che potrebbe beneficiare dell’apertura creata dall’arrivo di Rice all’Arsenal. Il club bianconero, a questo punto, presentare un’offerta per Partey, cercando di convincerlo a unirsi alle proprie fila e completare la propria rosa per la stagione imminente.