Calciomercato Juve, tre aspiranti alla corona del centrocampo: Scelti gli ‘eredi’

Tre profili importanti come possibili eredi di Pogba. Ecco chi sono. Alcuni nomi già molto vicini ai bianconeri.

Come sottolineano nell’indiscrezione del quotidiano nazionale ‘La Gazzetta dello Sport’, il futuro di Paul Pogba alla Juventus è in bilico a causa delle lusinghe provenienti dall’Arabia Saudita. Nel caso in cui il centrocampista francese decida di accettare l’offerta, la squadra bianconera si troverà a dover trovare un degno sostituto già nell’immediato.

Con Milinkovic-Savic che sembra ormai sfumato, la Juventus sta valutando diversi profili per rafforzare il proprio centrocampo, alcuni nomi sono già noti visto che sono stati, a lungo tempo, seguiti anche in passato. Andiamo a scoprire in dettaglio di chi si tratta.

Koopmeiners, Kessie e De Paul: Uno sarà ‘l’erede’ di Pogba

Come confermano le indiscrezioni, in prima fila tra le opzioni considerate dalla Juventus c’è Teun Koopmeiners. Il centrocampista olandese ha attirato l’attenzione con le sue prestazioni. Il suo talento, combinato con la sua versatilità e abilità nel recupero palla, potrebbe renderlo un’aggiunta interessante per i bianconeri. Tuttavia, non sono solo i nomi nuovi a essere presi in considerazione. I rapporti tornano d’attualità per due giocatori che hanno già fatto parlare di sé in passato: Franck Kessie e Rodrigo De Paul. Kessie, centrocampista del Barcellona ed ex storico volto del Milan dell’ultimo scudetto, ha dimostrato grande crescita negli ultimi anni e potrebbe apportare equilibrio e forza fisica al centrocampo juventino, non è un caso che già in passato è stato vicino proprio ai bianconeri.

De Paul, ex capitano dell’Udinese, è noto per la sua creatività, il suo dinamismo e la sua abilità nel fornire assist e segnare gol e la sua tecnica, ai servigi di Allegri, potrebbe essere l’opzione giusta per il centrocampo della stagione che presto comincerà. In sostanza, questi tre profili potrebbero giocarsi un posto chiave nel futuro della società. Ora la palla passa a Giuntoli ma soprattutto alla decisione di Pogba sul suo futuro.