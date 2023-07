La Juve mette le ali: colpo alla Giuntoli dal Barcellona

Calciomercato Juventus, colpo direttamente dalla Spagna. Tutti i dettagli della potenziale trattativa dei bianconeri.

La Juventus guarda già al futuro, più che altro al presente. C’è già il possibile nome per il post Di Maria. Si tratta di un talento assolutamente da non sottovalutare.

La Juventus, guidata dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli, sembra puntare sulla valorizzazione dei giovani talenti di qualità per il futuro della squadra. Secondo le ultime voci di mercato, i bianconeri starebbero valutando l’acquisto di Abde Ezzalzouli, promettente calciatore marocchino classe 2001 attualmente in forza al Barcellona.

15 milioni per il talento del futuro: Arriva dal Barcellona

Ezzalzouli, che ha già indossato la maglia della nazionale marocchina, ha attirato l’attenzione dei club di tutto il mondo con le sue prestazioni di alto livello nelle categorie giovanili del Barcellona. Nonostante la sua giovane età, il centrocampista ha dimostrato grande maturità tecnica e visione di gioco, attirando l’interesse di diverse squadre di primo piano.

Il Barcellona, secondo le indiscrezioni, sarebbe disposto a lasciare partire Ezzalzouli per una cifra intorno ai 15 milioni di euro. Questo ha suscitato l’interesse della Juventus, che è alla ricerca di giovani talenti per rinforzare la propria rosa e garantire un futuro solido per il club. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha dimostrato una grande abilità nel portare giovani prospetti nella squadra e svilupparli fino a farli diventare giocatori di primo piano. L’acquisto di Ezzalzouli sarebbe coerente con la strategia della Juventus di investire su giovani promesse per garantire un ricambio generazionale graduale e continuare a competere ai massimi livelli. Il post Di Maria potrebbe essere, proprio, il talento ex Osasuna. Il suo arrivo potrebbe portare un contributo immediato alla squadra, ma sarebbe anche un investimento a lungo termine, considerando la sua giovane età e il potenziale di sviluppo ancora da esprimere. Inoltre, il giocatore marocchino potrebbe integrarsi bene nel contesto della Juventus, considerando anche la presenza di altri talenti emergenti nel club.